Norberto Marcos apuntó contra el entorno de Fátima Florez: "Nos cortaron el diálogo"

Cuando le consultaron a Norberto si seguía hablando con su exesposa, respondió sin pelos en la lengua: "Nos cortaron el diálogo". Pero eso no fue todo, ya que cuando le preguntaron si Rosenfeld la influenciaba, él respondió: "No solo por Ana Rosenfeld, por varias personas supongo yo, porque no veía el problema en que nos pudiéramos comunicar, somos dos seres humanos que tuvieron una vida en común durante muchos años y creo que nos amamos mucho".

Fátima Flórez y Norberto Marcos.jpg

El productor aprovechó el espacio para aclarar que ya no estaba más enamorado de ella y aclaró que no sabe quién es el que cortó el diálogo entre ambos: "La verdad no tengo ni idea quién nos cortó el diálogo. Yo no fui, porque yo no corté ningún teléfono".

Para finalizar, aseguró que la separación estará a cargo de los abogados y no de ellos: "Ahora depende de los abogados, al estar los abogados esto es otra historia, a mí me hubiera gustado resolverlo entre nosotros dos". Y confesó: "Me duele que tengamos que estar hablando por medio de terceras personas".