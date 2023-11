Fátima Florez y Milei buscaron despejar los rumores de separación con una foto

Tras la viralización de esta noticia, tanto Javier Milei como Fátima Florez desmintieron la información. Sin embargo, hacía tiempo que la humorista y el economista no se mostraban juntos dejando espacio para más especulaciones. Y, pese a sus desmentidas varias, los comentarios continuaron. Pero ahora fue ella quien decidió disiparlos.

milei y fátima.jpg

A través de su perfil oficial de Instagram, Florez compartió una foto junto a Milei con la que dejó un contundente mensaje. "Te amo", escribió la comediante e imitadora sin mediar más palabra. Además, a esto le sumó el clásico romántico "Always on my Mind" de Elvis Presley dejando en claro que entre ellos todo continúa igual de bien.