Fede Bal habló de su romance con Evelyn Botto: "Re enamorado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/1963243503309250813?s=19&partner=&hide_thread=false “UH, ESTOY RE ENAMORADO”



Lo dijo gente. Lo dijo. pic.twitter.com/qffsvYJMaY — BLENDER (@estoesblender) September 3, 2025

Además, contó que los primeros acercamientos que tuvieron fue cuando ella iba grabar el videoclip de una canción y necesitaba un hombre que tuviera los brazos tatuados.

"Ella es una mina que va para adelante, que va al frente, y me gustó, algo me pasó en el videoclip", admitió.

"Ella viene y me dice: 'En un momento voy a bailarte, tal vez me acerco un poco'. Le dije: 'Sé libre'. Dijeron 'acción' y se despertó una cosa... Me empezó a hablar, tenía un rico perfume... Dije ¿a dónde va esto? Porque en un momento empecé a entrar en calor", relató.

Ante esto, el conductor del ciclo preguntó si se sentía enamorado de Evelyn, a lo que Fede respondió: "Me pasan cosas muy lindas con ella. Me siento muy atraído por ella. Tengo una atracción extrema. Me gusta mucho compartir cosas con ella. Me parece un talento anormal, ella no tiene ni idea del talento con ella".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/1963242007058333936?t=LinYeh4PC7EMcRScMtfm-g&s=19&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO: Fede Bal está HASTA LAS MANOS con Evelyn. pic.twitter.com/4GSiiJ63Pf — BLENDER (@estoesblender) September 3, 2025

"Me gusta mucho compartir momentos artísticos, hablar, comer, cocinar. Me gusta hacer un montón de cosas con ella que no voy a contar al aire", añadió.

Aunque aclaró: "La pasamos bien pero hay una cosa también de que hay relaciones nuevas y creo que el medio no lo entiende. Yo no le pregunto qué hizo el sábado si no me contestó en toda la noche. Ella tampoco me pregunta a mí. Y esto no quiere decir que ahora estamos de novios, con relación abierta tampoco".

"A ella le preguntan '¿cómo te conquistó?' y tal vez ella me conquistó a mí. A mí me preguntan '¿Estás de novio?' Y estoy en un vínculo", sostuvo.