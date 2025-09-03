Laurita Fernández publicó una foto con Fede Bal en medio de rumores con Evelyn Botto

image

Vale recordar que la victoria de Laurita y Fede no sólo les otorgó el título de campeones del Bailando, sino que convirtió al programa conducido por Marcelo Tinelli en un fenómeno televisivo: la gran final superó los 30 puntos de rating, con más de un millón y medio de televidentes pendientes de la consagración de la entonces pareja en el popular reality de baile.

Sofía Aldrey se refirió a Evelyn Botto, quien seria la nueva pareja de su ex, Fede Bal

La ex pareja de Fede Bal habló sin filtro este lunes en LAM sobre el hijo de Carmen Barbieri y apuntó con una indirecta hacia Evelyn Botto, quien sería la actual pareja del actor. “Ella siempre lo persiguió”, afirmó.

La conversación se dio luego de que el cronista Santiago Riva Roy le preguntara por el supuesto romance entre Bal y la locutora.

“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Aldrey. Y sumó: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.

¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató, dejando en claro que la historia no es nueva.

Más adelante, la joven aclaró su postura respecto a las relaciones y dejó en evidencia sus límites personales. “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.

“Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, comentó. A lo que Aldrey respondió entre risas: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.