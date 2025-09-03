Laurita Fernández publicó una foto con Fede Bal en medio de rumores con Evelyn Botto
La conductora mostró en las redes una foto con el actor en medio de su incipiente romance con la locutora y las redes estallaron.
A más de siete años de su separación tras un noviazgo marcado por rumores y altibajos, Laurita Fernández y Fede Bal se encuentran actualmente solteros, luego de terminar sus respectivas relaciones con el productor Claudio Peluca Brusca y la bailarina Flor Díaz.
En las últimas horas, el hijo de Carmen Barbieri volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conocerse su nueva conquista, nada menos que Evelyn Botto.
Aunque Botto aclaró que hasta el momento sólo hubo una salida con Bal y que hablar de una relación exclusiva sería apresurado, la atención se centró en Laurita Fernández, quien compartió en sus redes una nostálgica fotografía junto a Fede, generando especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.
La bailarina y actual conductora de El Nueve publicó en sus Instagram Stories la portada del diario Clarín, donde ella y Fede fueron protagonistas tras consagrarse campeones del Bailando 2015, un triunfo que sin dudas marcó un antes y un después en sus carreras artísticas.
Junto a la imagen de la tapa, Laurita escribió: "Cuando fuimos tapa de diario", arrobando al medio, pero llamativamente sin mencionar a Fede Bal. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes se preguntaron si podría tratarse de un sutil mensaje destinado a un acercamiento ahora que ambos están oficialmente solteros.
Vale recordar que la victoria de Laurita y Fede no sólo les otorgó el título de campeones del Bailando, sino que convirtió al programa conducido por Marcelo Tinelli en un fenómeno televisivo: la gran final superó los 30 puntos de rating, con más de un millón y medio de televidentes pendientes de la consagración de la entonces pareja en el popular reality de baile.
Sofía Aldrey se refirió a Evelyn Botto, quien seria la nueva pareja de su ex, Fede Bal
La ex pareja de Fede Bal habló sin filtro este lunes en LAM sobre el hijo de Carmen Barbieri y apuntó con una indirecta hacia Evelyn Botto, quien sería la actual pareja del actor. “Ella siempre lo persiguió”, afirmó.
La conversación se dio luego de que el cronista Santiago Riva Roy le preguntara por el supuesto romance entre Bal y la locutora.
“Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, recordó Aldrey. Y sumó: “De hecho, una vez él, me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’. Así que esto viene...”.
¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río de Janeiro. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”, relató, dejando en claro que la historia no es nueva.
Más adelante, la joven aclaró su postura respecto a las relaciones y dejó en evidencia sus límites personales. “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”.
“Así que Evelyn es Tatiana, mirá vos”, comentó. A lo que Aldrey respondió entre risas: “Tampoco para compararla con la China Suárez. No sé, no las conozco a ninguna de las dos. Y yo no era amiga de Evelyn. Además, él tampoco necesita que lo busquen tanto. Viste que la encuentra abajo de las piedras”.
