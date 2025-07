Fede Bal publicó fotos con Laurita Fernández y explicó por qué tomó esa decisión: "Me quedo con los..."

“Estas son cosas que pasan en la diaria de una persona que solamente ordena su casa. Hace mucho tiempo tenía que ordenar unas cajas y encontré eso”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre.

“Se puede llamar nostalgia, pero es una cosa que más que nada lo hago desde el amor, no desde el recuerdo. No busco nada nuevo, ni molestar a nadie. Nosotros no nos seguimos y no hablo con ella hace mucho tiempo. La vi en los Martín Fierro de Teatro y nos saludamos, nada más”, agregó.

Y sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor con ella, el hijo de Carmen Barbieri cerró, tajante: “No, yo creo que estoy muy bien así y ella también. Volver sería como raro porque ya me quedo con los lindos momentos que nos dimos y fue genial eso”.

Laurita Fernandez.jpg

Fede Bal encendió las redes al mostrarse con Laurita Fernández: ¿qué pasó?

Fede Bal volvió a estar en el centro de la atención mediática tras publicar en sus historias de Instagram una serie de imágenes que despertaron sorpresa, nostalgia y especulaciones. Entre ellas, una foto con Laurita Fernández que no pasó desapercibida ya que la bailarina se encuentra separada del productor de su programa, Claudio Brusca, mas conocido como "Peluca".

En un día cargado de nostalgia y emociones, el hijo de Cármen Barbieri decidió abrir el baúl de los recuerdos y publicar varias historias en las que mostró imágenes en papel, capturadas con la cámara de su celular. En la primera de ellas, se lo podía ver de pequeño junto a su mamá, cuando aún estaba rubia, lo que despertó ternura entre sus seguidores.

La segunda imagen continuó en esa misma línea familiar: una postal de otra época donde aparecían Carmen, Fede y Santiago Bal, durante unas vacaciones en Universal Studios, en Estados Unidos. La instantánea refleja un momento de unión familiar, muy distinto al presente, y no tardó en generar comentarios entre sus fans.

Sin embargo, la que más impacto causó fue, sin lugar a dudas, una con la bailarina entre 2017 y 2018 donde se los podía ver muy amorosos, pero que intentó hacer pasar desapercibida con un compilado de su campeonato en el Bailando por un sueño con Mati Napp como coach. Esta foto en particular no pasó inadvertida y desató especulaciones sobre los sentimientos actuales de Fede hacia la conductora. Muchos se preguntaron si se trató de un simple recuerdo o si hay algo más detrás de esa elección.