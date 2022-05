La insólita parada que hizo la ambulancia que trasladaba a Fede Bal

En ese momento, Fede Bal le consulta a uno de los enfermeros cuánto faltaba y la respuesta fue durísima, para el estado en el que se encontraba: "Dos horas veinte”, se escucha.

“Sí, lo que estás viendo es verdad. La ambulancia paró a cargar nafta en medio de la ruta. De paso les cuento, es la ruta con más pozos del mundo entero, y mi brazo ya no daba más”, contó el hijo de Carmen Barbieri en el programa.

Y agregó: “Pero me llegó una noticia muy linda de parte de la productora de Resto del Mundo, Cecilia Goya, avisando que había coordinado para que vengan a visitarme mi mamá y mi novia, así me acompañaban en este momento tan duro. La verdad, me emocioné y me puse muy contento”.

“Después de cinco horas en la ambulancia, finalmente llegamos a Río de Janeiro, donde voy a ser atendido en el mejor hospital, gracias a la ayuda de mi primo, Luciano Bal”, explicó.

Ya en Río de Janeiro, Fede mostró la llegada de su mamá y su novia Sofía Aldrey: “Como no podía ser de otra manera, mi vieja y mi novia llegaron al hospital antes que yo, y ya me estaban esperando en el cuarto”.

La travesía en ambulancia que vivió Fede Bal

