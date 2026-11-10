La CGT publicó una carta abierta al papa León XIV reivindicando el trabajo, la justicia social y el diálogo

Asimismo, en la carta publicada por la CGT se hace hincapié en la negociación colectiva como una herramienta indispensable para alcanzar acuerdos duraderos entre trabajadores, empleadores y Estado.

Las nuevas tecnologías y el rol del Estado

Argüello, Jerónimo y Sola: el triunvirato que conduce la CGT.

También dedica un apartado a los desafíos que plantea la revolución tecnológica, alertando sobre el impacto de los avances vinculados a la inteligencia artificial y otras innovaciones en el mundo del trabajo.

En ese marco, la central obrera plantea la necesidad de que los trabajadores y sus organizaciones intervengan en las discusiones sobre la implementación de esas tecnologías y sus consecuencias sociales.

Respecto del papel del Estado, la central obrera sostiene que las autoridades públicas tienen responsabilidades irrenunciables en la promoción del empleo, la inclusión social y la protección de derechos, reclamando políticas estables orientadas al desarrollo productivo y a la mejora de las condiciones de vida de la población.

Entre las propuestas planteadas al Pontífice, la CGT insiste en la necesidad de conformar una mesa de diálogo integrada por representantes de los trabajadores, del sector empresario y del Estado.

Según la organización, ese ámbito debería servir para impulsar estrategias destinadas a generar empleo formal, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, fortalecer el entramado productivo y promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

En el tramo final del documento, la central sindical vincula sus reclamos históricos con los sectores de la economía popular y los trabajadores informales, retomando las consignas de “Tierra, Techo y Trabajo” promovidas por Francisco y evocando el emblemático lema “Paz, Pan y Trabajo” asociado al sindicalismo de Saúl Ubaldini.

La misiva conocida luego de que el Papa mantuviera un encuentro con referentes del empresariado y el sindicalismo -entre ellos Octavio Argüello- en la sede porteña de la UCA, concluye con un llamado a que “el trabajo vuelva a ser el camino de la dignidad”, que la justicia social recupere centralidad en el desarrollo nacional y que el diálogo institucional se convierta en una práctica efectiva.