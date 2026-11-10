La CGT publicó una carta abierta al papa León XIV reivindicando el trabajo, la justicia social y el diálogo
La central obrera hizo conocer un documento en el que reivindica el papel del trabajo, defiende la negociación colectiva y reclama un modelo de desarrollo basado en la producción, el empleo y la inclusión social.
La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo pública este martes una carta abierta dirigida al papa León XIV en el marco de su visita a la Argentina, donde expresa coincidencias con los principios promovidos por el Pontífice y reafirma su defensa de los derechos laborales, la justicia social y el diálogo institucional.
Bajo el título “El mensaje de León XIV y el legado de Francisco: la cultura del encuentro, del trabajo, de la dignidad humana y de la justicia social”, el documento destaca la “profunda concordancia” entre los valores sostenidos por la Iglesia y las banderas históricas del movimiento obrero organizado.
En el texto, la central sindical coloca al trabajo en el centro de la vida social y económica, al sostener que constituye el principal fundamento de la dignidad humana, al tiempo que advierte que el deterioro de las condiciones laborales implica también una degradación de las condiciones de vida de las personas, reclamando la necesidad de construir mecanismos de diálogo para resolver los conflictos sociales.
La entidad conducida por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) también subraya la importancia de la justicia social como principio organizador de la comunidad y recuerda que derechos como el descanso laboral, la seguridad social y los salarios dignos fueron producto de décadas de lucha y organización sindical.
Otro de los ejes centrales del documento es la defensa del sindicalismo como actor de la democracia social, al sostener que las organizaciones gremiales cumplen una función esencial para proteger a los trabajadores frente a las desigualdades y para garantizar espacios de participación en las decisiones que afectan sus condiciones de vida.
Asimismo, en la carta publicada por la CGT se hace hincapié en la negociación colectiva como una herramienta indispensable para alcanzar acuerdos duraderos entre trabajadores, empleadores y Estado.
Las nuevas tecnologías y el rol del Estado
También dedica un apartado a los desafíos que plantea la revolución tecnológica, alertando sobre el impacto de los avances vinculados a la inteligencia artificial y otras innovaciones en el mundo del trabajo.
En ese marco, la central obrera plantea la necesidad de que los trabajadores y sus organizaciones intervengan en las discusiones sobre la implementación de esas tecnologías y sus consecuencias sociales.
Respecto del papel del Estado, la central obrera sostiene que las autoridades públicas tienen responsabilidades irrenunciables en la promoción del empleo, la inclusión social y la protección de derechos, reclamando políticas estables orientadas al desarrollo productivo y a la mejora de las condiciones de vida de la población.
Entre las propuestas planteadas al Pontífice, la CGT insiste en la necesidad de conformar una mesa de diálogo integrada por representantes de los trabajadores, del sector empresario y del Estado.
Según la organización, ese ámbito debería servir para impulsar estrategias destinadas a generar empleo formal, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, fortalecer el entramado productivo y promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
En el tramo final del documento, la central sindical vincula sus reclamos históricos con los sectores de la economía popular y los trabajadores informales, retomando las consignas de “Tierra, Techo y Trabajo” promovidas por Francisco y evocando el emblemático lema “Paz, Pan y Trabajo” asociado al sindicalismo de Saúl Ubaldini.
La misiva conocida luego de que el Papa mantuviera un encuentro con referentes del empresariado y el sindicalismo -entre ellos Octavio Argüello- en la sede porteña de la UCA, concluye con un llamado a que “el trabajo vuelva a ser el camino de la dignidad”, que la justicia social recupere centralidad en el desarrollo nacional y que el diálogo institucional se convierta en una práctica efectiva.
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