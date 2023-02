Apuntaron fuerte contra Felipe Fort: "Lo que hizo fue un asco"

Duro contra Felipe Fort

“Yo pienso que Felipe (Fort) se equivocó mal, muchísimo, y ahí si tomamos bronca por ellos, no podes decir eso cuando Gustavo te crió, por respeto no podes decir eso después de la muerte, ni el cadáver estaba frío, todavía estaba caliente el cadáver, me pareció un asco y una falta de respeto”, sentenció Pablo.

“Si te tengo que dar una definición de la familia Fort te diría que son personas sin corazón, no sienten nada, son personas que piensan que la plata es más importante que el corazón”, agregó.

A un año de la muerte de Gustavo Martínez, su sobrino Pablo apuntó sin filtro contra Felipe Fort después de aquel posteo que provocó una enorme indignación.

“Nosotros sufríamos con Gustavo y no podíamos creer que él esté así estando en una casa de millonarios, a mi me llamaban y me pedían que le pague el celular, te hacía un montón de ruido y qué hacía ahí, un montón de cosas no te cierran”, dijo Pablo Martínez en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.