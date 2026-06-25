Jimena Barón confirmó que vuelve a la actuación con dos actrices de lujo

"Fue muy importante para mi", remarcó la artista al evocar aquel punto de inflexión en su carrera.

La motivación recibida por parte del compositor caribeño funcionó como un motor fundamental para animarse a dar sus primeros pasos en la industria discográfica. Con el correr del tiempo y asentada como una de las voces de la escena pop nacional, la cantante no dudó en expresar el enorme cariño y gratitud que conserva por el trato recibido en aquellos años de juventud.

"A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló de manera concluyente la actriz sobre aquella anécdota.