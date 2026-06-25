Jimena Barón confirmó que vuelve a la actuación con dos actrices de lujo
Luego de un tiempo viviendo con la música, la artista vuelve a la pantalla a trabajar con dos actrices de lujo. Los detalles de su nuevo proyecto.
Luego de permanecer alejada de los sets de filmación durante varios años, Jimena Barón tomó la decisión de retomar su faceta actoral. Se dio a conocer que la artista aceptó formar parte de un nuevo proyecto de ficción en formato de serie, donde compartirá el rol protagónico junto a un elenco de primer nivel integrado por las reconocidas actrices Candela Vetrano y Muriel Santa Ana. La producción de este ambicioso contenido audiovisual estará bajo la responsabilidad de la empresa Pampa Films.
La trayectoria reciente de la actriz había estado volcada por completo a su faceta como cantante solista, alcanzando una gran repercusión popular con canciones de su autoría como "La Cobra" y "La Araña". De manera complementaria, su labor en la pantalla chica se había limitado a participaciones especiales en calidad de jurado dentro de diversos reality shows de alta audiencia, destacándose en los ciclos "Bailando por un sueño", emitido por la señal de El Trece, y "Es mi sueño", el programa de Telefe en el que compartió aire junto al conductor Guido Kaczka.
La primicia sobre la vuelta de la artista al universo de las plataformas fue anticipada a través del sitio web de la periodista de espectáculos Laura Ubfal, bajo el encabezado "Primicia: Jimena Baron vuelve a la ficción". Este regreso genera una enorme expectativa, en especial por la jerarquía de sus compañeras de elenco: Muriel Santa Ana viene de encarnar a Hebe de Bonafini en "Villaflor", la nueva producción cinematográfica del realizador Santiago Mitre, mientras que Candela Vetrano divide sus tiempos entre la generación de entrevistas para transmisiones de streaming y la crianza de su pequeño hijo Pino, fruto de su vínculo sentimental con el actor Andrés Gil.
En la actualidad, Barón sostiene una altísima exposición en los ecosistemas digitales, donde documenta la intimidad del día a día junto a su marido, Matías "Tuma" Palleiro. En sus perfiles virtuales se la puede observar realizando preparaciones culinarias en compañía de sus hijos: el pequeño Arturo, nacido hace escasos meses, y Momo, el hijo mayor que tuvo en su anterior relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo. Asimismo, la intérprete se mostró muy entusiasmada siguiendo de cerca las instancias del Mundial 2026 que se disputa en territorio estadounidense.
En el marco de las novedades sobre su presente laboral, la actriz rememoró un viejo acontecimiento que torció definitivamente su rumbo profesional cuando la música todavía no figuraba entre sus metas inmediatas. Barón trajo a colación el gran impacto que le causaron las devoluciones de un colega internacional durante el rodaje de la tira televisiva "Los Únicos", oportunidad en la que realizó una improvisación vocal en el set que dejó deslumbrado al cantautor venezolano-español Carlos Baute.
"Fue muy importante para mi", remarcó la artista al evocar aquel punto de inflexión en su carrera.
La motivación recibida por parte del compositor caribeño funcionó como un motor fundamental para animarse a dar sus primeros pasos en la industria discográfica. Con el correr del tiempo y asentada como una de las voces de la escena pop nacional, la cantante no dudó en expresar el enorme cariño y gratitud que conserva por el trato recibido en aquellos años de juventud.
"A Carlos lo adoro. Fue muy importante para mí", reveló de manera concluyente la actriz sobre aquella anécdota.
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