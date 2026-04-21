Homero Pettinato rompió el silencio tras la condena de su hermano: “Construyeron un villano”

A pesar del contexto, reconoció que el fallo judicial trajo algo de tranquilidad: “Para él es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel”. Sin embargo, también describió las emociones encontradas que atraviesan como familia: “Cuando vos vivís estas situaciones, la verdad no deja de darte alivio que tu hermano esté vivo y que tu hermano esté bien, que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional, y nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia”.

Además, recordó el proceso que vivió Felipe en estos últimos años: “Estuvo encerrado dos años y medio en instituciones donde tenés las libertades reducidas, sin tecnología y bajo tratamiento estricto. Lo hizo y eso nos pone muy contentos”.

Por último, contó que pudo hablar con él tras el fallo y describió su estado emocional: lo notó “aliviado y angustiado”, especialmente por la condena social que, según explicó, también deja secuelas. “Eso genera muchos problemas psicológicos y la gente no te deja decir, ‘vos sos eso, vos sos eso’, pero bueno, es lo que fue”, concluyó.

Las declaraciones de Homero sumaron una nueva mirada a un caso que sigue generando repercusión y debate tanto en la opinión pública como en los medios.