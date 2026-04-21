Homero Pettinato rompió el silencio tras la condena de su hermano: “Construyeron un villano”
El influencer habló por primera vez luego del fallo contra Felipe Pettinato, defendió a su familia y cuestionó el rol de los medios.
Tras conocerse la condena contra Felipe Pettinato, su hermano Homero Pettinato decidió hablar públicamente y dar su visión sobre el caso. Lo hizo durante una transmisión en Blender, donde se mostró firme en su postura y apuntó contra la construcción mediática alrededor del hecho.
Desde el inicio, dejó en claro que buscaba cerrar el tema sin dar lugar a múltiples interpretaciones: “Voy a decir lo que quiero decir solamente para no estar respondiendo preguntas al respecto”, expresó. Además, adelantó que ampliará su mirada en su próxima aparición en Olga.
Con contundencia, defendió a su hermano: “Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe; entonces, para nosotros es muy amargo el trago”, afirmó, dejando en evidencia el impacto emocional que atraviesa su entorno.
En ese sentido, también intentó desarmar la idea de un supuesto poder familiar en la Justicia: “Para la gente, creen que somos los Corleone manejando la justicia con nuestros millones de dólares. Si vieran un resumencito nada más de las deudas que tenemos y los quilombos que pasamos, sería una historia totalmente diferente”.
Visiblemente movilizado, cuestionó el tratamiento mediático del caso: “Construyeron un villano, construyeron un montón de relato que no es verdadero y yo creo que eso influyó y por eso para nosotros es muy amargo”, sostuvo.
A pesar del contexto, reconoció que el fallo judicial trajo algo de tranquilidad: “Para él es un alivio saber que no va a estar pisando una cárcel”. Sin embargo, también describió las emociones encontradas que atraviesan como familia: “Cuando vos vivís estas situaciones, la verdad no deja de darte alivio que tu hermano esté vivo y que tu hermano esté bien, que te pueda responder de manera coherente, que esté funcional, y nosotros fuimos muy respetuosos con la persona que perdió la vida y con su familia”.
Además, recordó el proceso que vivió Felipe en estos últimos años: “Estuvo encerrado dos años y medio en instituciones donde tenés las libertades reducidas, sin tecnología y bajo tratamiento estricto. Lo hizo y eso nos pone muy contentos”.
Por último, contó que pudo hablar con él tras el fallo y describió su estado emocional: lo notó “aliviado y angustiado”, especialmente por la condena social que, según explicó, también deja secuelas. “Eso genera muchos problemas psicológicos y la gente no te deja decir, ‘vos sos eso, vos sos eso’, pero bueno, es lo que fue”, concluyó.
Las declaraciones de Homero sumaron una nueva mirada a un caso que sigue generando repercusión y debate tanto en la opinión pública como en los medios.
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