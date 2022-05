El dolor de Nazarena Vélez por Felipe Pettinato

departamento felipe pettinato

Al respecto, Nazarena Vélez expresó sus sensaciones y aseguró: “Me duele mucho lo que pasó con Felipe Pettinato, me duele mucho y yo lo conozco bastante porque yo he laburado con su papá, el trabajaba también en el mismo programa”.

“Me genera mucho dolor y mucha angustia, por supuesto, es imposible no pensar ‘y si fuera mi hijo’ porque Felipe tenía una relación de muy buena onda con Barbarita, son más o menos contemporáneos”, agregó.

“Ha fallecido una persona, hablar de adicciones y de problemas psiquiátricos, le tengo mucho respeto a su papá, a su mamá, a su hermana, a toda su familia, siento mucha empatía con ellos y con la familia del señor que falleció”, sentenció Nazarena en diálogo con Juan Etchegoyen.

