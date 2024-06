El nuevo amor de Fer Dente: lo confirmó en redes sociales

Esto es porque mediante su cuenta oficial de Instagram, Fer compartió a través de historias una foto con Pablo Turturiello donde se los ve a ambos a punto de besarse. A pesar de que no escribió nada al respecto, sí le agregó un emoji de corazón y una bandera de Uruguay ya que la imagen fue tomada en Maldonado, donde ambos hicieron una escapada romántica.

Hay que destacar que en la obra "Rent", la cual es una de las más exitosas de la calle Corrientes, Pablo Turturiello interpreta al protagonista junto con Ángela Torres, su coestrella. En cuanto a Dente, él es el director creativo y quien siempre está a cargo de todo lo que sucede en el escenario. Es por eso que se habló de la forma en la que surgió el amor, el cual ya se sospecha que lleva tiempo.

En una de las últimas funciones, más precisamente la del sábado 25 de mayo, el escenario del Teatro Ópera se llenó de romance con una tierna propuesta de matrimonio que fue planeada no sólo por el productor, sino también por un novio apasionado y romántico.

Se trata de Nano Batista, quien hace unos meses se comunicó con Fer Dente a través de la cuenta oficial del musical y le contó su idea: proponerle casamiento a su novia, Julieta Galiano. Ante esto, el actor no dudó en aceptar esta idea y este sábado compartieron la emoción con estos novios que tienen historia desde el 2012.

En RENT festejamos la vida y el amor y ayer fue una gran demostración Nano y Juli son fieles fans de RENT y él no tuvo mejor idea que hacer una de las propuestas más importantes de su vida en nuestro escenario