La fuerte confesión de Tomás Dente sobre su hermano Fernando

Aunque, antes de esto, hizo una salvedad sobre el productor: "Pero eso, el no tener relación, no significa que lo odie", dijo. Después fue cuando explicó: “Yo quiero a la gente que suma en mi vida y está en el día a día en mi vida. ¿Para qué les voy a mentir? El idilio déjenlo para sus vidas, muchachos”.

Asimismo, el conductor insistió y sin ningún tapujo: "Yo a mi hermano no lo odio, pero no lo quiero". Sin embargo, en ese sentido, aseguró: “¿Cómo voy a odiar a una persona con la que hace 20 años no tengo ni un sí ni un no? Yo quiero al resto de mis hermanos”.

tomas dente fernando dente

"Por supuesto que le deseo lo mejor. En su momento me conectaba con la idea de amor, pero últimamente pude descubrir qué siento, y siento nada”, dijo sin tapujos sobre lo que sucede con su hermano en la actualidad.

En ese sentido, Tomás cerró: “Es un perfecto desconocido, Por ende no me intenten chicanear con eso porque se los digo yo”.

Hay que destacar que las palabras de Dente hacen referencia a los dichos de Capristo. La actual panelista de LAM acusó al conductor de ocultar algunos secretos de Fernando y muchas cosas más. Además, lo afirmó que Tomás quiere brillar más que su hermano.