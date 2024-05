"Rent", la obra de Fer Dente, vivió el momento más tierno: una propuesta de matrimonio en el escenario

Embed - RENT, EL MUSICAL en Instagram: "En RENT festejamos la vida y el amor y ayer fue una gran demostración Nano y Juli son fieles fans de RENT y él no tuvo mejor idea que hacer una de las propuestas más importantes de su vida en nuestro escenario Sacá tus entradas, LA VIDA ES HOY!!! Teatro Opera Funciones: MAYO, JUNIO & JULIO Dirección: @FerDente Entradas a la venta por @ticketekar o en la boletería del teatro. Te esperamos para celebrar la vida con nosotros! *El show presenta lenguaje y contenidos que podrían resultar inapropiados para menores de edad. Recomendada a partir de 12 años* RENT Libro, música y letras: Jonathan Larson Arreglos musicales Steve Skinner Concepto original / Letras adicionales Billy Aronson Supervisión musical y arreglos adicionales Tim Weil Dramaturgia Lynn Thomson RENT fue originalmente producida en Nueva York, por el New York Theatre Workshop y en Broadway por Jeffrey Seller, Kevin McCollum, Allan S. Gordon y el New York Theatre Workshop. RENT es presentada con un acuerdo especial con Music Theatre International (MTI) Todos los materiales autorizados también son suministrados por MT. www.mtishows.com #RentElMusical #rentelmusicalargentina #rent #clubmedia"

