Fer Dente también apuntó contra Nicolás Márquez por sus dichos homofóbicos: "Ojalá..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/olgaenvivo/status/1788153059060642228?t=8nUHk2lfk1QifYisHwsP_Q&s=19&partner=&hide_thread=false Fer Dente acerca de los dichos homoodiantes de Nicolás Márquez.



"Tengo los mismos problemas que cualquiera y peores. Cuando camino de la mano con un hombre pienso que ojalá nadie nos grite puto, ojalá nadie nos pegue". pic.twitter.com/sqGlrWeOup — OLGA (@olgaenvivo) May 8, 2024

Y, agregó: "A mí no solamente me calienta un pit* y un cul*, yo me enamoro de un hombre y me gusta eso. Me enamoro de alguien que da la casualidad que es del mismo género o que se autopercibe como yo. Pero, después es todo igual", manifestó enojado en referencia a su orientación sexual.

"Tengo los mismos problemas, los mismos celos, las mismas inseguridades. Y, es más, no los mismos, tengo peores. Porque camino de la mano con un hombre por la calle y no estoy pensando 'ay cuanto lo amo', sino estoy pensando 'ojalá nadie nos grite put*, ojalá nadie nos pegue, ojalá no me muera'", se sinceró Fer Dente.