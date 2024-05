Magalí Tajes presentó "Espíritu Animal" en la Feria del Libro: "Fue un viaje bastante largo y complejo"

En esta presentación, Magalí reveló detalles de lo que fue escribir este tercer libro y se lo contó a todos los que asistieron al evento. "Hace cinco años que no presento un libro y, hace cinco años, que no escribo también. Escribir Espíritu Animal fue un viaje bastante largo para mí y bastante complejo, por momentos", comenzó diciendo.

Magalí Tajes Foto: @penguinlibrosar

Y, agregó: "Este libro nació en el 2019, en una ceremonia de Ayahuasca en Perú, en medio de la selva, y yo iba a buscar eso. Así que cuando la planta me dijo 'vas a escribir un libro y se va a llamar Espíritu Animal', yo me quedé súper tranquila".

"Yo tardé muchos años en averiguar de qué se iba a tratar. El primer intento de escribir fue en el 2020, en el medio de la pandemia, y no salió. Estaba a punto de firmar un contrato y hablé con la editora de ese momento y le dije 'no estoy para escribir un libro, asi que esto no lo vamos a hacer'", siguió diciendo.

LA DECISIÓN DE ESCRIBIR ESPÍRITU ANIMAL

Luego, explicó cómo fue el recorrido que la llevó a finalmente escribir y obtener el resultado esperado. La escritora le contó al público que durante varios años estuvo en conversaciones constante con la editorial Penguin Random House Argentina, hasta que el año pasado decidió afrontar este nuevo desafío.

"Mientras, en ese camino yo me fui de viaje un montón. Recorrí todo el mundo y fui probando también otras sustancias psicodélicas y cada vez fui más adentro. Y cada vez era más difícil tener algo para decir porque cuanto más adentro iba, menos me conocía", comentó Magalí.

Y, agregó: "Penguin vuelve en 2023 y, por primera vez, siento que sí, estoy para escribir Espíritu Animal. Firmamos el contrato en mayo, era julio y yo seguía en cero páginas".

Magalí Tajes Foto: @penguinlibrosar

"Dije: 'algo tengo que escribir y como lo que tengo es miedo, voy a escribir sobre eso'. Entonces, me senté y escribí: 'Si pudiera no tener miedo, me rendiría al amor'", siguió diciendo en su relato.

Lejos de terminar ahí, Magalí continuó explicando el proceso por el cuál tuvo que pasar para escribir: "Después de escribir esa página, estuve un mes sin escribir nada. Volví a escribir una página, un día que llovía mucho. 'Llegará la tormenta. La recibirás con miedo', escribí, como que el miedo estaba captando toda la esencia del libro, y, otra vez, por un mes no escribí".

EL DIFÍCIL MOMENTO PERSONAL QUE TUVO QUE ATRAVESAR

En los últimos meses, Magalí Tajes sufrió el fallecimiento de su papá. Esto fue un difícil momento que tuvo que atravesar, pero en su presentación, reveló que fue lo que la llevó a su inspiración y a terminar su libro.

"Murió mi padre y empecé a tener una excusa muy valiosa para no escribir, pero me pegó por escribir un montón. Empecé a escribir sobre la muerte y me pregunté: ¿ A quién le va a importar esto?' porque mis libros siempre los había escrito, no solo bajo cualquier condición, sino con la sensación de que podía comunicarme con el lector. Hablaba de amor, de adolescencia, cosas que tenían que ver con todos, pero la muerte de mi papá, ¿A quién carajo le iba a importar?", contó.

Magalí Tajes Foto: @penguinlibrosar

Y, siguió: "Así y todo, no podía parar de escribir. Llegó un momento en el que eso también tuvo su punto final y decidí ir a Perú, a donde había empezado este libro, y ahí lo terminé".

Así, Magalí Tajes le contó, detalladamente, a las mil personas que se encontraban en la sala José Hernández, de la Feria del Libro, cómo nació su tercer libro: Espíritu Animal, que a días de su lanzamiento se encuentra entre los 10 más vendidos en todas las librerías del país.