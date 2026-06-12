Nacen los Premios PINTI: cómo será la nueva gran distinción del teatro comercial argentino
La ceremonia inaugural se realizará en el Teatro Colón. El reconocimiento busca destacar a quienes hacen posible cada temporada teatral.
El teatro comercial argentino tendrá desde este año una nueva gran celebración. La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) anunció la creación de los Premios PINTI, una distinción que buscará reconocer la excelencia artística y productiva de una de las industrias culturales más importantes del país.
La primera edición de los galardones ya tiene fecha confirmada: la ceremonia se llevará a cabo el próximo 27 de julio en el Teatro Colón y contará con transmisión en vivo por eltrece. La velada reunirá a actores, directores, dramaturgos, productores y referentes de la actividad en una noche dedicada a destacar el trabajo detrás de los espectáculos que cada año convocan a millones de espectadores.
Con más de veinte categorías en competencia y un jurado integrado por 25 personalidades vinculadas al ámbito cultural y teatral, la iniciativa aspira a transformarse en una referencia anual dentro del sector y a fortalecer el vínculo entre el teatro comercial y el público.
Los premios llevarán el nombre de Enrique Pinti, una de las figuras más emblemáticas de la escena argentina. Actor, humorista, autor, director y agudo observador de la realidad nacional, Pinti construyó una trayectoria excepcional y dejó una marca indeleble en varias generaciones de espectadores gracias a su talento, su capacidad crítica y su particular manera de entender el espectáculo.
La elección de su nombre busca reflejar los valores que inspirarán esta nueva distinción: excelencia artística, creatividad, compromiso con la cultura y pasión por el escenario.
Desde AADET destacaron que la creación de los Premios PINTI responde a la necesidad de consolidar un reconocimiento específico para el teatro comercial argentino, capaz de poner en valor tanto el trabajo de los artistas como el esfuerzo de productores, técnicos y equipos creativos que participan en cada producción.
"Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina", señaló Sebastián Blutrach, presidente de AADET.
Por su parte, el productor teatral Pablo Kompel remarcó la importancia histórica de la actividad para la cultura nacional y expresó su deseo de que la iniciativa se convierta en una tradición. "El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional. Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad", afirmó.
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