Nacen los Premios PINTI: cómo será la nueva gran distinción del teatro comercial argentino

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La elección de su nombre busca reflejar los valores que inspirarán esta nueva distinción: excelencia artística, creatividad, compromiso con la cultura y pasión por el escenario.

Desde AADET destacaron que la creación de los Premios PINTI responde a la necesidad de consolidar un reconocimiento específico para el teatro comercial argentino, capaz de poner en valor tanto el trabajo de los artistas como el esfuerzo de productores, técnicos y equipos creativos que participan en cada producción.

"Con estos premios queremos consolidar un reconocimiento de referencia para nuestro teatro, que exprese la calidad artística y el talentoso trabajo de productores, elencos y equipos técnicos. Es una invitación a poner en valor la escena teatral argentina", señaló Sebastián Blutrach, presidente de AADET.

Por su parte, el productor teatral Pablo Kompel remarcó la importancia histórica de la actividad para la cultura nacional y expresó su deseo de que la iniciativa se convierta en una tradición. "El teatro argentino tiene una historia centenaria que sigue siendo motor de la cultura nacional. Estos premios son una forma de celebrarlo y seguir acercando el teatro a nuevas audiencias. Apuntamos a que esta distinción llegue para quedarse en el calendario teatral argentino como una referencia anual de nuestra actividad", afirmó.