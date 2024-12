Fernanda Iglesias lanzó duras críticas a LAM y Ángel de Brito la liquidó: "Pensionada del ex"

fernanda-iglesias-contra-lam 1.jpg

La respuesta más picante llegó cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Ángel de Brito, quien había dicho que ella era "una más de las viudas de LAM". Iglesias, sin pelos en la lengua, retrucó: "No soy viuda porque no acepté la pensión de 220 mil pesos".

Estas respuestas de Iglesias se viralizaron rápidamente en la red social X, lo que no tardó en generar una reacción por parte de De Brito. El conductor de LAM, conocido por su estilo directo, no dejó pasar la oportunidad de responderle con ironía y contundencia: "Es pensionada del ex. Pero yo no soy tóxico".

angel-de-brito-le-respondio-a-fernanda-iglesias-2.jpg

Así, se reavivó la tensión entre ambos, con Ángel de Brito defendiendo el programa y Fernanda Iglesias haciendo públicas sus críticas a la situación laboral que vivió en LAM.

Cambios en LAM: sale Marixa Balli y entra Mariana Brey

El conductor Ángel de Brito confirmó uno de los cambios que tendrá el equipo de panelistas de "LAM" en la temporada 2025: Marixa Balli dejará su silla y será reemplazada por Mariana Brey.

De Brito confirmó la novedad en su canal de streaming, Bondi: “Marixa Balli, se despide este mes de 'LAM'... este mes, o sea, ya. Hemos cerrado un ciclo, se despedirá mañana con su correspondiente homenaje”.

Marixa Balli Mariana Brey

“Vuelve a trabajar conmigo Mariana Brey", dijo el conductor, además de deslizar la posibilidad de que Nazarena Vélez se reintegre al equipo luego de terminar su obra de teatro. “Con Nazarena veremos en marzo", indicó.

"LAM" sufrió algunos cambios entre "las angelitas" en la últimas semanas: Nazarena Vélez anunció que iba a ser reemplazada por Ximena Capristo, y Fernanda Iglesias también contó que no formará parte de la próxima temporada.