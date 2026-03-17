Fernanda Iglesias se quebró en pleno cruce con Cinthia Fernández: qué pasó
La periodista no pudo terminar su descargo en televisión y se mostró visiblemente afectada por el conflicto mediático que mantiene con la panelista.
El enfrentamiento entre Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández sumó este martes un capítulo que nadie esperaba. En medio de su intento por responder a las críticas y ordenar su postura, Iglesias se quebró en vivo y dejó una de las escenas más comentadas del día.
Todo ocurrió durante Puro Show, donde la periodista venía desarrollando su versión de los hechos en el marco de una disputa que lleva varios días escalando. Con un tono inicialmente firme, intentó sostener su descargo, pero a medida que avanzaba empezó a notarse un cambio en su voz y en su expresión.
Fue entonces cuando decidió poner en palabras lo que le estaba pasando en ese mismo momento: “Me voy a poner a llorar”, lanzó, casi como una advertencia. Lejos de ser una frase al pasar, marcó un quiebre en la intervención. Segundos después, ya sin poder disimular la emoción, profundizó: “Esto me hace mucho daño”.
El momento generó un silencio incómodo en el estudio y obligó a reconfigurar la dinámica del programa, que hasta ese instante venía transitando un tono más confrontativo. La escena, además, mostró un costado poco habitual dentro de este tipo de cruces mediáticos, donde suele primar la escalada verbal por sobre cualquier registro emocional.
No deja de llamar la atención el contraste con intervenciones anteriores de la propia Iglesias, quien en los últimos días había respondido con dureza a Fernández. En ese contexto, había minimizado sus declaraciones con un “Me da risa que hable” y había ido un paso más allá al calificarla como “Es una ridícula”. Ese tono, sin embargo, quedó completamente desplazado en esta última aparición.
Lejos de sostener la confrontación en los mismos términos, la periodista eligió correrse hacia un planteo más personal. En ese giro, hizo referencia a las consecuencias que este tipo de disputas puede tener por fuera de la pantalla y buscó introducir un límite. “Hay que pensar en los chicos”, señaló, dejando en claro que el conflicto excede lo estrictamente mediático.
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