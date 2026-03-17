Fernanda Iglesias se quebró en pleno cruce con Cinthia Fernández: qué pasó

El momento generó un silencio incómodo en el estudio y obligó a reconfigurar la dinámica del programa, que hasta ese instante venía transitando un tono más confrontativo. La escena, además, mostró un costado poco habitual dentro de este tipo de cruces mediáticos, donde suele primar la escalada verbal por sobre cualquier registro emocional.

No deja de llamar la atención el contraste con intervenciones anteriores de la propia Iglesias, quien en los últimos días había respondido con dureza a Fernández. En ese contexto, había minimizado sus declaraciones con un “Me da risa que hable” y había ido un paso más allá al calificarla como “Es una ridícula”. Ese tono, sin embargo, quedó completamente desplazado en esta última aparición.

Lejos de sostener la confrontación en los mismos términos, la periodista eligió correrse hacia un planteo más personal. En ese giro, hizo referencia a las consecuencias que este tipo de disputas puede tener por fuera de la pantalla y buscó introducir un límite. “Hay que pensar en los chicos”, señaló, dejando en claro que el conflicto excede lo estrictamente mediático.