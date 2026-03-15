La ex Gran Hermano sostiene que no es viuda negra y denuncia haber sido violada y secuestrada

La denuncia original

"Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con la modalidad viuda negra. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano", comentó la periodista en sus redes sociales sobre la situación.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, al hombre le habrían sustraído varias pertenencias personales, entre ellas su pasaporte, un reloj digital y ropa interior. Iglesias también explicó que la causa no involucra únicamente a la ex participante del reality: junto a ella quedó imputado otro hombre que habría estado presente durante el episodio en el hotel.

Con el correr de las horas comenzaron a aparecer más detalles del caso. El conductor Ángel de Brito difundió en sus redes una imagen en la que se puede ver a Martínez detenida junto a una agente policial.

"La detención de Luciana de GH", expresó el conductor de LAM al compartir la fotografía que rápidamente empezó a circular en redes sociales y generó repercusión entre los seguidores del programa.

Luciana Martinez detenida

La noticia causó sorpresa entre muchos fanáticos del reality, ya que Luciana había logrado ganarse el cariño de parte del público durante su paso por el programa. Dentro de la casa había construido un vínculo cercano con Santiago Algorta y Luz Tito, con quienes compartió varios momentos que fueron muy comentados durante la emisión del ciclo.

Por el momento, la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación judicial de la ex participante del reality.