Fernanda Iglesias reveló que Cachete Sierra le pidió el número de una famosa: "Le dije que..."

"Cantaba mal, pero le ponía todo al show. Te acordás que iba y se quería levantar a Laurita Fernández. A la otra semana le gustaba Pampita y la otra semana le gustaba Nacha Guevara", comentó Ángel de Brito sobre la participación de Cachete en la edición del 2020.

"¡Pará! Laurita le gustaba de verdad. Yo le di el teléfono de Laurita a Cachete", respondió Fernanda, causando sorpresa con su declaración.

"¿Cómo no le va a gustar? Y no sé si no pasó algo", acotó el conductor del programa. A lo que la panelista sumó: "Yo le di el teléfono y le dije “llamala, que está sola”.

Laurita Fernández Cachete Sierra

Cantando 2024: la lista de los participantes confirmados

El Cantando 2024 regresa, a pesar de tener varias complicaciones. En los últimos días, Marcelo Tinelli confirmó a Florencia Peña como conductora del reality.

Por otro lado, Ángel de Brito contó este lunes en LAM quiénes son los famosos que participarán y dio detalles de los problemas que surgieron con algunas figuras a la hora de cerrar su contratación.

"Son 17. Sobre número 1. Ya viene con problemas el primero. Porque era una pareja, iba a estar cada uno por su lado pero una pareja significativa. Tuvieron quilombo en el pasado. Hoy la cosa está mejor. Uno cayó de los dos", comenzó diciendo el comunicador.

Ángel abrió el sobre y mostró el nombre de la ex Gran Hermano, Coti Romero. "Canta muy bien", aseguró De Brito. "El que no va a estar lamentablemente es El Conejo (Alexis Quiroga). Lo bajaron. Lo bajó la discográfica", informó.

Los famosos que estarán en el Cantando 2024

El conductor de LAM fue brindando este lunes a los supuestos famosos que participarán del certamen, muchos de los cuales está habituados a los concursos y realitys, mientras que otros resultaron verdaderas sorpresas.

Coti Romero

Pepe Ochoa

Silvina Escudero

Walter "Alfa" Santiago

Josefina Pouso

Benito Fernández

Nenu López

Martín Coggi

Agustín "Cachete" Sierra

Camila Lattanzio

Lola Poggio

La Gata Noelia

Cristian U

Roberto Peña

Matías Alé

Juan Otero

Coy Scaglione

Cantando 2024