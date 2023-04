Habló fuerte una ex pareja del Ogro Fabbiani: qué dijo

Qué dijo Fernanda Vives del conflicto que el Ogro Fabbiani tiene con su hija Uma

Fernanda Vives

En diálogo con Juan Etchegoyen, la actriz afirmó: “Yo creo que la cuestión de egos de idas y vueltas tienen que dejarlas a un lado, la nena tiene quince años y tal vez esas cuestiones de padre deberían hacer eso, fue súper incómodo seguro para la nena”.

"A Amalia la vi en una posición de intentar unir, yo tuve un cruce muy fuerte con ella y después pudimos resolver, una va madurando, tuve un algo con el Ogro yo”, agregó Vives de manera contundente confirmando ese romance que tuvo con el deportista.

"Imaginate que yo era re chiquita, esto fue hace 16 o 17 años, me lo habían presentado y en la movida Amalia tenía a Uma que era muy chiquita, terminamos enfrentadas en esa época por alguien y después con el tiempo pudimos resolverlo”, dijo al respecto la esposa de Sebastián Cobelli.

Y concluyó: “Amo el crecimiento que ha tenido Amalia y me gusta como diputada, y el Ogro me parece una muy buena persona, a veces esto termina siendo un conflicto de egos de padres, estos momentos después pasan y no los recuperas más”.