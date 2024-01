Fernando Burlando, furioso por las declaraciones de Aníbal Lotocki

Fernando Burlando explotó luego de las declaraciones de Aníbal Lotocki

Fernando Burlando hizo su descargo a través de su cuenta de instagram: "Los dichos de Lotoki espantan, horrorizan. Son la comprobación, por si hiciera falta, de su desequilibrio emocional, moral y profesional. Nos está diciendo que sus víctimas no son víctimas, que son apenas denunciantes y que todo el dolor, el sufrimiento y la agonía que padecieron no han sido reales, no cuentan, no hacen la cuestión".

Y agregó: "Ahora la culpa la tiene, según su nueva fantasía, el fabricante del veneno que suministró a sus víctimas. Salvando las distancias, es Jack el Destripador haciendo responsable al fabricante de la navaja que usaba. Tengo que repetir los motivos de su detención!?",

fernando burlando posteo.jpg