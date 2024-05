Huellitas Perdidas se contactó con Fernando Burlando para sacar a Arturo de Gran Hermano

Luego, agregó: "Es más, tengo entendido que uno de los integrantes a futuro lo quiere adoptar y, como todos los animales que se dan en adopción, se va a tener que completar un formulario y se va a evaluar si es la mejor opción para el perro. Ese es el proceso con todos los animales". En este sentido, Flor de la V le preguntó: "¿Entonces ustedes quedaron que era de tránsito? ¿Qué sucedió cuando empezaron a ver estas discusiones y que Arturo estaba en el medio?".

"Ayer hicimos el reclamo a la producción y no tuvimos un feedback agradable. De hecho, nos invitaron a ver al perro 24hs atrás de un espejo si queríamos, pero que no lo iban a devolver", aseguraron desde "Huellitas perdidas". Tras esto, la joven al aire de Intrusos destacó: "Y por toda esta movilización puedo decir que el perro está hoy en malas condiciones ahí y no lo ve solamente Huellitas Perdidas, sino que mucha gente se sumó a este reclamo".

Al mismo tiempo, Julieta explicó con quién de la producción hablan y cuál es la explicación que le dan de por qué no le van a devolver al perro: "A criterio de ellos el perro está bien en la casa. Por eso no lo van a devolver", dijo y añadió: "Tuvimos mucho apoyo de muchos medios, de mucha gente que se ofrece a darnos ayuda y, por eso, nos asesoramos con Fernando Burlando para hacer el reclamo legal y tuvimos la suerte de tener su apoyo".

Para cerrar, la joven contó que "el objetivo siempre fue fomentar lo que es la adopción de un animal evitando momentos peligrosos como si el perro llega a morder a alguien". Aún así, por el momento, no explicó más al respecto a excepción de dar a entender cuál será la reacción de su asociación en contra de GH.