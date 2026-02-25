Fernando Gago y Verónica Laffitte presentaron públicamente a su hijo Joaquín tras su bautismo: la tierna foto

En octubre de 2024, cuando el exfutbolista regresó a la Argentina para asumir como director técnico de Boca Juniors, lo hizo acompañado por Laffitte, confirmando así una historia de amor que ya llevaba tiempo. Sin embargo, los primeros rumores sobre el romance habían surgido años antes y tomaron fuerza en los medios.

Según se contó al aire de LAM, en septiembre de 2021 Cinthia Fernández reveló que el entonces entrenador de Aldosivi habría iniciado una relación paralela mientras aún estaba en pareja con la extenista Gisela Dulko. Con el correr de los días, una fotografía que circuló públicamente alimentó aún más las versiones, ya que mostraba que Dulko mantenía un vínculo de amistad con la mujer señalada.

De acuerdo con el relato que brindó Yanina Latorre, las dudas comenzaron cuando Gago se habría negado a que su familia se mudara a Mar del Plata mientras él trabajaba allí. “Un día en la cena ella le preguntó ‘¿vos estás encamándote con ésta?’, y él le dijo ‘sí, estoy enamorado’, le aceptó todo y al otro día se fue, se mudó”, contó la panelista, reconstruyendo uno de los momentos más comentados de la separación.