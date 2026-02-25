Fernando Gago y Verónica Laffitte presentaron públicamente a su hijo Joaquín tras su bautismo: la tierna foto
La pareja compartió por primera vez imágenes donde se puede ver el rostro del bebé, luego de una emotiva celebración familiar.
Luego de varios meses manteniendo el perfil bajo respecto a la exposición de su hijo, Fernando Gago y Verónica Laffitte decidieron dar un paso especial: mostrar públicamente la cara de Joaquín, el hijo que tienen en común, tras celebrar su bautismo en un íntimo encuentro junto a familiares y amigos.
Las imágenes comenzaron a circular este fin de semana cuando la odontóloga compartió una serie de fotografías del evento en sus redes sociales. Allí, acompañó las postales con un mensaje cargado de emoción: “Bautismo del principito Joaquín. Gracias familia, amigos, madrina y padrino. Son todo para nosotros”, escribió, generando una rápida repercusión entre sus seguidores.
El nacimiento del pequeño había tenido lugar en noviembre y, desde entonces, la pareja había optado por preservar su identidad, mostrando solo algunas imágenes sin revelar su rostro. Sin embargo, la ceremonia religiosa marcó un momento especial que eligieron compartir públicamente.
Tras el parto, Laffitte ya había expresado la profunda emoción que significó la llegada del bebé y cuánto habían esperado ese momento como familia. “Amor de nuestras vidas. Nuestra felicidad es infinita, solo Dios sabe cuánto te soñamos”, había escrito entonces, reflejando la felicidad que atraviesan desde la llegada de Joaquín.
Cómo comenzó la relación de Fernando Gago y Verónica Laffitte
El vínculo entre Fernando Gago y Verónica Laffitte comenzó mucho antes de mostrarse públicamente y estuvo rodeado de una fuerte polémica mediática. Aunque hoy la pareja se muestra consolidada y atravesando un gran presente familiar, el inicio de la relación generó un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo y el deporte.
En octubre de 2024, cuando el exfutbolista regresó a la Argentina para asumir como director técnico de Boca Juniors, lo hizo acompañado por Laffitte, confirmando así una historia de amor que ya llevaba tiempo. Sin embargo, los primeros rumores sobre el romance habían surgido años antes y tomaron fuerza en los medios.
Según se contó al aire de LAM, en septiembre de 2021 Cinthia Fernández reveló que el entonces entrenador de Aldosivi habría iniciado una relación paralela mientras aún estaba en pareja con la extenista Gisela Dulko. Con el correr de los días, una fotografía que circuló públicamente alimentó aún más las versiones, ya que mostraba que Dulko mantenía un vínculo de amistad con la mujer señalada.
De acuerdo con el relato que brindó Yanina Latorre, las dudas comenzaron cuando Gago se habría negado a que su familia se mudara a Mar del Plata mientras él trabajaba allí. “Un día en la cena ella le preguntó ‘¿vos estás encamándote con ésta?’, y él le dijo ‘sí, estoy enamorado’, le aceptó todo y al otro día se fue, se mudó”, contó la panelista, reconstruyendo uno de los momentos más comentados de la separación.
