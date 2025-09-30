Revelaron que internaron a la exsuegra de Laurita Fernández: cómo está la mamá de Peluca Brusca

Y concluyó: “Peluca está acompañado de su padre y sus hermanos y por lo que sé Laurita está en permanente contacto con él”.

La noticia de la internación de la mamá de “Peluca” Brusca llegó a menos de un mes de que el productor también debió ser internado de urgencia para someterse a dos intervenciones quirúrgicas que lo mantuvieron alejado de sus obligaciones laborales.

“Tuve un cólico renal hace dos meses, no pude despedirlo, entonces mi urólogo de toda la vida decidió pulverizarlo”, contó el propio Peluca en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En otro mensaje con el periodista, el productor agregó: “Me lo hicieron hace 10 días, pero me dejaron un catéter para liberar todo lo que se me había pulverizado y hoy me sacaron el catéter”.

Y sumó: “La verdad que fue tanta la buena onda y la buena atención y el pedido de los médicos para que cuente lo que trabajan. Por ahora estoy bien y como pude vine a grabar y ya estoy en el canal porque amamos hacer Bienvenidos a ganar y más un día como hoy”.

Luego de que Brusca explicara que su internación fue en el Hospital Santojanni, Etchegoyen llevó tranquilidad al aclarar que su entrevistado está bien de salud.

Además, contó que su ausencia en el programa no se debió a conflictos con Laurita, como decían algunos rumores, sino a este problema de salud que acarreaba hace dos meses y que lo llevó a ser internado de urgencia.

Minutos después, Claudio decidió compartir una foto en sus historias de Instagram, en la que se mostró desde la clínica, luciendo una bata azul y una cofia blanca en la cabeza, acompañado por su urólogo, Matías Caradonti.

“Pasé por dos intervenciones en diez días y no puedo explicar lo bien que me sentí y cómo me trataron en el Hospital Santojanni”, comenzó escribiendo, junto a la imagen en la que se lo ve con una gran sonrisa en su rostro.

Y cerró: “¡Qué gente del bien, por favor! ¡Tenemos una salud pública que hay que cuidar tanto! Gracias a la vida que tengo de amigo al mejor urólogo del país”.