La icónica cantante mexicana regresa a la Argentina con un show que repasa los clásicos que la convirtieron en un ícono del pop latino.

Fey confirmó su paso por Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

Con más de 30 años de trayectoria y más de 20 millones de discos vendidos, Fey es una de las artistas más influyentes del pop en español. Desde su debut en 1995, marcó a generaciones enteras con himnos como “Azúcar Amargo”, “Media Naranja” y “Ni Tú Ni Nadie”, canciones que lideraron rankings en toda Latinoamérica y permanecieron más de 30 semanas en Billboard.

En 2025, Fey celebró tres décadas de carrera con la exitosa Fey Hits Tour, logrando cuatro conciertos sold out en el Auditorio Nacional. Con estas presentaciones, la artista posee el récord femenino de más conciertos consecutivos agotados en la historia del Auditorio Nacional, mientras que el récord masculino pertenece a Luis Miguel.

La gira recorrió México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, consolidando un año histórico para la artista y reafirmando su vigencia, su poder de convocatoria y su conexión única con el público.

Reconocida también por su impacto en la comunidad LGBTQ+ y su constante evolución artística, Fey llega al Teatro Gran Rex con un show cargado de energía, emoción y grandes clásicos, en una noche que promete ser una verdadera celebración de su legado musical.

El 27 de abril, Buenos Aires será parte de este regreso histórico, con una de las máximas referentes del pop latino sobre el escenario.

Precios de las entradas para Fey en Argentina

Los tickets para ver a Fey en el Teatro Gran Rex ya están disponibles a través de la página Tuentrada.com

La preventa Galicia Visa: miércoles 4 de febrero. Mientras que la venta general será este jueves 5 de febrero y habrá 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.

Los precios son los siguientes:

  • Platea1: $109.250
  • Platea 2: $97.750
  • Platea 3: $92.000
  • Platea 4: $86.250
  • Platea 5: $80.500
  • Super Pullman 1: $103.500
  • Super Pullman 2: $92.000

