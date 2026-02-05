Fey confirmó su paso por Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - Foggia on Instagram: " FEY VUELVE A ARGENTINA La reina del pop en español se presentará este 27 de Abril en el Teatro Gran Rex para seguir celebrando 30 años de carrera como se merece Después de un 2025 histórico, Fey trae a Buenos Aires una nueva etapa de su “HITS TOUR”, repasando todos esos himnos que marcaron generaciones: Azúcar Amargo, Ni Tú Ni Nadie y muchos más Una noche para cantar todo y volver a los 2000s de la mejor manera Entradas próximamente a la venta de TuEntrada.com PREVENTA EXCLUSIVA GALICIA 04/02 12hs VENTA GENERAL 05/02 12hs 6 cuotas sin interés con Visa del Banco Galicia ¿Quién más ya está listo? " View this post on Instagram

Precios de las entradas para Fey en Argentina

Los tickets para ver a Fey en el Teatro Gran Rex ya están disponibles a través de la página Tuentrada.com

La preventa Galicia Visa: miércoles 4 de febrero. Mientras que la venta general será este jueves 5 de febrero y habrá 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia.

Los precios son los siguientes: