La publicación sugerente de Sarah Borrell que reaviva rumores de vínculo con Luciano Castro: "A dónde..."

El testimonio más crudo de Luciano Castro ante Adrián Pallares luego de separarse de Griselda Siciliani

La separación de Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue generando repercusiones y ahora sumó un fuerte testimonio en primera persona. En ese marco, Adrián Pallares contó detalles de una charla privada que mantuvo con el actor en medio del difícil momento personal que atraviesa.

Durante la emisión de Intrusos (América TV), el conductor reveló cómo encontró emocionalmente a Castro tras la ruptura. "Hablé un rato bastante largo con Luciano Castro. Decirles que escuché básicamente un tipo muy triste. Reconoció que perdió al amor de su vida, que no podía creer las cosas que hizo y está acompañado por su hijo mayor", expresó, dejando al descubierto el impacto anímico del actor.

Al avanzar en el relato, Pallares sumó otra reflexión que le transmitió el protagonista. "Él sintió que el periodismo, incluyendo a todos, le hemos pegado demasiado en el piso, que él es un hombre que está en el suelo y está en el piso, se siente mal", señaló, marcando el peso que tuvo la exposición pública en este proceso.

Según detalló el periodista, ese sentimiento de malestar se profundizó con el correr de los días. "Me dijo que tenía 34 años de actor y que vio un ensañamiento y que él no le hizo nada a ninguno (de los periodistas). Lo que más le afectó es que él siente que se ensañaron con él de la burla y todo lo que ha pasado", agregó Pallares, evidenciando la percepción de injusticia que atraviesa Castro.

Frente a esa confesión, el conductor explicó cuál fue su postura profesional ante la situación. "Yo lo escuché y lo único que le dije es que si había una noticia que tenía que ver con el tema lo íbamos a hacer, si pasa algo. Mientras no haya noticias con Intrusos está todo bien y cuando pase algo que tenga que ver con tu eje estaremos ahí", aclaró, buscando marcar un límite.

En ese contexto, Pallares también se refirió al rol de las redes sociales y fue tajante respecto a los posteos de Flor Vigna. "La verdad que replicar cada bolud.. que Flor Vigna sube en sus videos sobre este tema, acá no. Si la pasaste mal Flor Vigna, hablalo seriamente", lanzó, diferenciándose de las polémicas virtuales.

Finalmente, el periodista compartió una frase del actor que lo tocó de manera personal. "Me dijo una cosa que a mí me llegó, que soy un tipo sensible. Me dijo que estaba mirando un mensaje que te escribí hace un montón de tiempo, y en resumen era: prefiero una mala nota a perder a un amigo. No es de ahora, de tiempo atrás. Y no me pidió nada, me contó lo que le estaba pasando y lo que estaba haciendo para tratar de solucionarlo", concluyó.