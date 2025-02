Filtran audios que comprueban la infidelidad de Camilo Castagnola a Juanita Tinelli

Por su parte, Ángel de Brito reveló que "estos audios son de hace dos días", en los que el polista hablaba mal de la hija de Marcelo Tinelli: "Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo, así que es una piba de paso. Me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, ya sé quién es mi prioridad. Te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien".

También, hizo referencia a rumores previos que circulaban en la prensa sobre que ellos habían terminado, pero que luego fueron desmentidos por la propia modelo: "Sé que vos no les contaste nada a esos programas de mierda, pero alguien fue a ellos y ya me tienen repodrido. Yo juego al polo y no estoy para estas pelotudeces".

"Cuando vuelva a Cañuelas, lo charlamos en persona y dejamos de pelotudear por mensaje. Yo sé que me equivoqué por calentura y tardé un montón en darme cuenta. Todos cometemos errores, pero tampoco es para que me trates así", continuó mandándole a la joven.

Finalmente, habló sobre Juanita, quien aún no se ha pronunciado al respecto: "Sé que te va a parecer una pelotudez, pero cuando estoy con ella, solamente pienso en vos. No pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien. No entiendo por qué llegás a creer que podría llegar a pasar algo más entre nosotros, no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces".