Filtran la amenaza de L-Gante al hombre que lo hizo estar casi 100 días preso: el audio

Y concluyó: “Lo que le dijo L-Gante a mi cliente es ´te voy a mandar a matar´. Frenó su vehículo y le dijo eso a Torres. Fue la misma frase que le dijo cuando lo secuestró y mi cliente está cansado y quiere vivir tranquilo".

lgante amenaza

La Justicia falló a favor de L-Gante en la causa por amenazas



En junio, la Cámara de Casación Penal tomó una decisión con respecto a los cargos impuestos contra el cantante de cumbia 420. Su abogado, Nicolás Payarola, emitió un comunicado dando a conocer esta noticia: “Desde One Blood Music y el Estudio Payarola & Asociados queremos comunicarles que la Cámara de Casación Penal tomó la decisión más importante en relación con la causa judicial en la que injustamente condenaron a Elián Valenzuela (L-GANTE)”.

Y continúa: “El tribunal resolvió revocar la pena que se le había impuesto, pero de todas formas remitimos a la Suprema Corte para una sentencia definitiva“. Pero esto no es todo lo que decidió el tribunal, sino que también se le devolverá el vehículo que estuvo involucrado esa noche. ”Además, se dictaminó la devolución del auto BMW decomisado y rechazó los planteos que habían surgido tras la fiscalía como hechos abusivos y denunciantes“, dice el posteo que compartió Payarola en sus historias de Instagram.

“Este fallo es en primer paso hacia la absolución de Elián/L-Gante quien siempre estuvo a derecho y hoy sigue cumpliendo compromisos pautados por la justicia. Agradecemos el apoyo de quienes confiaron desde el primer momento”, cerró el letrado.