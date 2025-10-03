Filtran la amenaza de L-Gante al hombre que lo hizo estar casi 100 días preso: el audio
Elián Valenzuela había sido condenado a tres años de prisión condicional.
L-Gante vuelve a estar en polémica por amenazas. En las últimas horas aseguraron que el cantante volvió intimidad al hombre que en el 2023 lo denunció y terminó detenido.
En una entrevista con Juan Etchegoyen ,el abogado Leonardo Sigal dio a conocer este grave hecho. “Elián Valenzuela sigue molestando a mi cliente y ahora hay una nueva amenaza. Lo amenazó frente al vehículo y estamos pidiendo las cámaras produciendo toda la prueba”, comenzó diciendo el letrado.
“Esto fue el 8 de septiembre y radicamos la denuncia pero lo que tenemos es que producir la prueba. Yo ya te había contado que L-Gante maneja sin licencia y encima ahora amenazó a este cliente”, agregó.
El abogado aseguró que: “Yo creo que están tirando demasiado de la cuerda y un día se va a cortar, la consecuencia de todo esto va a ser gigante”.
“Nosotros entendemos que con esta nueva denuncia alcanza para una detención pero si eso no pasa tenemos otros elementos para presentar en la Justicia”, dijo.
Y concluyó: “Lo que le dijo L-Gante a mi cliente es ´te voy a mandar a matar´. Frenó su vehículo y le dijo eso a Torres. Fue la misma frase que le dijo cuando lo secuestró y mi cliente está cansado y quiere vivir tranquilo".
La Justicia falló a favor de L-Gante en la causa por amenazas
En junio, la Cámara de Casación Penal tomó una decisión con respecto a los cargos impuestos contra el cantante de cumbia 420. Su abogado, Nicolás Payarola, emitió un comunicado dando a conocer esta noticia: “Desde One Blood Music y el Estudio Payarola & Asociados queremos comunicarles que la Cámara de Casación Penal tomó la decisión más importante en relación con la causa judicial en la que injustamente condenaron a Elián Valenzuela (L-GANTE)”.
Y continúa: “El tribunal resolvió revocar la pena que se le había impuesto, pero de todas formas remitimos a la Suprema Corte para una sentencia definitiva“. Pero esto no es todo lo que decidió el tribunal, sino que también se le devolverá el vehículo que estuvo involucrado esa noche. ”Además, se dictaminó la devolución del auto BMW decomisado y rechazó los planteos que habían surgido tras la fiscalía como hechos abusivos y denunciantes“, dice el posteo que compartió Payarola en sus historias de Instagram.
“Este fallo es en primer paso hacia la absolución de Elián/L-Gante quien siempre estuvo a derecho y hoy sigue cumpliendo compromisos pautados por la justicia. Agradecemos el apoyo de quienes confiaron desde el primer momento”, cerró el letrado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario