Filtran polémicos chats del entorno de Roberto García Moritán contra Pampita: "Pirada"

El periodista Daniel Ambrosino expresó indignado: “Me parece desagradable el comentario. Innecesario hacerlo”. En respuesta, Bremer intentó aclarar el significado de la frase que llegó desde el riñón de Moritán, señalando: “Tal vez decide cosas distintas al mismo tiempo y no se le puede seguir la huella”.

Pampita rompió el silencio y habló del polista Martín Pepa: "No tengo prejuicios"

En medio de su polémica separación con Roberto García Moritán, se dio a conocer que Pampita estaría apostando al amor nuevamente y comenzando un romance con Martín Pepa, un polista. De hecho, según informaron en las últimas horas, la pareja ya tuvo una primera cita en el Teatro Colón y las imágenes se volvieron viral rápidamente.

A raíz de esto, Intrusos fue a buscar y la modelo habló sin problemas de este encuentro.“Fui con mucha gente, con un grupo”, comenzó diciendo sobre la salida que tuvo. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio, puedo salir a comer, ir al teatro, al cine... de hacer todo lo que tenga ganas de hacer”, expresó sobre si está conociendo nueva gente o si ya está lista para dar ese paso.

Por último, el cronista le consultó por la internación de su expareja, quien extendió su estadía en un centro de vida sana. “No voy a decir nada, ya saben, y me voy a mantener así. Siempre les voy a responder lo mismo”, concluyó la modelo.

