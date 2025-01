Filtran un escandaloso audio de la madre de Tomás Holder contra Martín Ku: qué dice

“Un día de estos hablaré sobre la separación de Martín Ku y su novia Marisol que desde hace meses están mal. Todo empezó con aquella infidelidad del Chino en un hotel de alojamiento”, comenzó diciendo el conductor.

Qué dice audio de la madre de Tomás Holder contra Martín Ku

Y continuó: “La información de último momento es que a la producción de este programa le ha llegado un audio de Gisela Gordillo, señalada como tercera en discordia, sobre el tema de la separación. Es escandaloso el audio porque prácticamente cuenta todo lo que hasta acá no se sabía”.

En el audio, Gordillo aseguró: “Chicas se las hago corta y les mando un audio porque no llego...el Chino estaba separado hace rato, dicen de una infidelidad ahora. El loco le metió los cuernos hace tres meses, vino a Rosario me juró amor eterno y demás...a mí ahora no me metan en el quilombo porque yo no tengo nada que ver”.

“Yo estoy re bien con la persona que estoy pero en su momento a mi el Chino me dijo que no quería saber más nada con la mina y que era insoportable, que no tenían comunicación y que había faltas de respeto. Él ya no sabía cómo hacer y a él le sobran minas ahora. Yo le dije que se iba a terminar separando y me siguió escribiendo hasta que yo le dije que no lo haga más. Me juró amor eterno a mí y se fue de viaje con ella, cualquiera”, afirmó la mamá de Holder.