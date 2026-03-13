Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO: cómo ver el streaming
El festival que se realiza en el Hipódromo de San Isidro también puede seguirse en vivo desde casa. Conocé cómo ver los shows, en qué plataforma se transmite y qué escenarios estarán disponibles.
La nueva edición del Lollapalooza Argentina no solo convoca a miles de fanáticos en el Hipódromo de San Isidro, sino que también puede disfrutarse desde cualquier lugar gracias a su transmisión online.
Durante los tres días del festival, los shows de distintos escenarios se pueden seguir en vivo por streaming a través de Flow, el servicio de TV y contenidos digitales que realiza la cobertura oficial del evento.
La transmisión incluye recitales completos, entrevistas a los artistas, móviles desde el predio y contenidos especiales para quienes siguen el festival desde sus casas.
Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2026 en vivo por streaming
El streaming del Lollapalooza Argentina está disponible en la plataforma Flow y puede verse desde distintos dispositivos.
Los usuarios pueden acceder desde:
- Televisores con el servicio activo
- Computadoras
- Celulares
- Tablets
A través de la app o la plataforma web de Flow.
Qué canales transmiten el festival
Dentro del servicio de Flow (streaming platform in Argentina), la cobertura del festival se reparte en varios canales dedicados a los distintos escenarios:
Canal 605: transmisión principal con cobertura general del festival
Canal 606: escenario principal (Samsung Stage)
Canal 607: Perry’s Stage
Canal 608: Alternative Stage
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