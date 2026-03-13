Lollapalooza Argentina 2026 EN VIVO: cómo ver el streaming

Televisores con el servicio activo

Computadoras

Celulares

Tablets

A través de la app o la plataforma web de Flow.

Qué canales transmiten el festival

Dentro del servicio de Flow (streaming platform in Argentina), la cobertura del festival se reparte en varios canales dedicados a los distintos escenarios:

Canal 605: transmisión principal con cobertura general del festival

Canal 606: escenario principal (Samsung Stage)

Canal 607: Perry’s Stage

Canal 608: Alternative Stage