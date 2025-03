Filtraron otro video del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi junto a sus hijas

“No me hables, no me tenés que hablar. Francesca, vamos. Ahora le compro 20 litros de agua”, sigue él, mientras filma a esta persona, que no para de repetir “bajá a la nena”, mientras se escucha a la pequeña visiblemente angustiada.

Qué dicen la pericias psicológicas de Wanda Nara que comprometen al extremo a Mauro Icardi

Después de la escandalosa pelea que protagonizaron el viernes pasado Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau Libertador, anoche se conocieron los resultados de las pericias psicológicas a las que se sometieron tanto la mediática como el futbolista y sus dos hijas.

Fue el periodista Ángel de Brito quien dio a conocer en LAM (América TV) qué dice el informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que confirma que "hay una situación de violencia de género".

Sobre Mauro Icardi, las pericias arrojaron que "hay déficit de manejo de la frustración y búsqueda de alternativas a la solución", que bajado al llano, el conductor explicó que "los psicólogos ven que arrastra maltrato de su familia". Al tiempo que sobre Wanda Nara, el informe refleja que se mostró lúcida y coherente en su relato, y que " a través del llanto se denota su angustia".

De esta manera, De Brito explicó que los resultados de las pericias concluyen que "hay una situación de riesgo medio para la señora Nara. En función de: el desborde del evento convocante; el impacto en la calidad de vida; el hecho de priorizar la atención sobre las hijas e hijos en el contexto planteado, la habría llevado a renunciar a su actividad laboral; la fragilidad que revestiría su estado de salud...".

Sobre la menores, el documento indica que la situación es de alto riesgo por "su instrumentación como objetos de disputa, la participación activa en las escenas entre adultos, las maniobras físicas de retención, la mención a alterar el centro de vida actual...".

Es por todos estas conclusiones tras las pericias realizadas a Wanda, Icardi y sus dos hijas, que la Oficina de Violencia doméstica resolvió que "se arbitren los medios para el acotamiento" de las situaciones explicadas.

Así como también que resulta vital que el futbolista comience un tratamiento arbitrado por un comité interdisciplinario (psicólogos y psiquiatras) para poder revincularse con Francesca e Isabella, que la mayor de las Nara continúe con su tratamiento psicológico y que las menores tengan un espacio de escucha psicológica.