Filtraron un audio del padre de L-Gante que complica al cantante

"Qué haces Muelita, ¿cómo te va? Te soy sincero, yo no voy con vuelta. Vos me estás bolu… y yo no soy ningún chico, soy un viejo. Escuchame una cosa: si vos me estás pelot… y llamás a otros... ¡Mandalo en cana a Elian, la con… de tu…!”, comenzó el audio del padre del cantante. Aunque, luego de esto continuó con sus agresiones.

El audio del padre de L-Gante

audio padre de l gante

En ese sentido, expresó: “¿Qué carajo me estás diciendo? ¡Estoy poniendo la cara y el pecho por vos, pedazo de gil, para que te vayan a ver mañana y te dije que en la semana vas a tener novedades! ¿Y te pones a decir que lo vas a mandar en cana?”. Además, le advirtió: “¡Pero mandalo en cana (a L-Gante) si querés, pendejo cu… roto! Pero no me tomé de pelot… eh. ¿Estamos? Porque algún día vas a salir y nos vamos a recag… bien a trompadas. Te voy a romper todo traidor, falso cobarde. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo?”.

“Me estás chamuyando, no soy un nene, pedazo de gil. Ya si querés ya lo llamo a Storto (abogado de L-Gante) y le digo que te deje tirado, pedazo de hijo de pu”, cerró después Prosi ya bastante enfurecido. Hay que destacar que Muelita está detenido por ser acusado de cómplice de L-Gante en el episodio con el vecino Darío Gastón Torres, quien acusó al artista de privación ilegítima de la libertad.

Este audio sería una complicación para Elián quien, en el caso de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 12 años de prisión efectiva. El juicio comienza en el partido bonaerense de Mercedes.