Fin de ciclo para el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine: qué pasó

El ciclo televisivo Empezar El Día, conducido por Amalia "Yuyito" González en la pantalla de Ciudad Magazine, llegará a su fin a fines de diciembre, según lo anunciado por la periodista Laura Ubfal.
De acuerdo con lo que pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el programa de la ex vedette no continuará al aire durante la grilla de programación de 2026. No obstante, la conductora mantiene la esperanza y se encuentra a la espera de recibir y evaluar otras propuestas para asegurar su continuidad en la televisión.
El programa conducido por "Yuyito" González logró una significativa repercusión mediática, especialmente a partir de un hecho que trascendió la farándula y se instaló en la política nacional. El ciclo fue notorio por haber entrevistado a Javier Milei, para luego convertirse en un punto de encuentro cuando la conductora y el político iniciaron una relación, llevando a Milei de regreso al programa, pero esta vez en su calidad de pareja y de Presidente de la Nación.
A pesar del cese de las emisiones, la conductora se muestra optimista respecto a su futuro laboral y a las oportunidades que se abren para el próximo año. Sobre sus planes inmediatos, "Yuyito" afirmó: “Aún no cerré con ninguna propuesta, a partir de enero me empezaré a ocupar de 2026”.
Desde la emisora, un alto directivo explicó que la interrupción del ciclo de González se enmarca en una estrategia general de la programación de verano, donde es habitual que varios programas suspendan sus emisiones. La fuente señaló que solo una selección de ciclos regresará al aire tras el periodo vacacional.
El directivo detalló la política de la señal: "En el verano paramos varios programas. En febrero, veremos cómo estamos y ahí definimos los regresos".
Sumando información al panorama, la periodista Marina Calabró ahondó en la situación, indicando una posible discontinuidad más prolongada para el programa de la ex vedette: "Discontinúan el programa de Amalia. No me dan garantías de que vuelva en febrero, ella dice que tiene otras ofertas".
De esta manera, la conductora se prepara para cerrar el ciclo Empezar El Día, mientras que el futuro de su carrera televisiva en 2026 queda pendiente de la concreción de una nueva propuesta en la pantalla chica.
