Fin de ciclo para el programa de Yuyito González en Ciudad Magazine: qué pasó

El directivo detalló la política de la señal: "En el verano paramos varios programas. En febrero, veremos cómo estamos y ahí definimos los regresos".

Rosina Yuyito González

Sumando información al panorama, la periodista Marina Calabró ahondó en la situación, indicando una posible discontinuidad más prolongada para el programa de la ex vedette: "Discontinúan el programa de Amalia. No me dan garantías de que vuelva en febrero, ella dice que tiene otras ofertas".

De esta manera, la conductora se prepara para cerrar el ciclo Empezar El Día, mientras que el futuro de su carrera televisiva en 2026 queda pendiente de la concreción de una nueva propuesta en la pantalla chica.