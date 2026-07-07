Mirtha Legrand reveló una charla con la madre de Lionel Messi tras la clasificación argentina: "Me decía..."

Después del triunfo argentino fue cuando decidió llamar a Celia Messi y relató cómo fue ese instante. "Hablé con la mamá de Messi, la felicidad, estaba llorando de emoción. Yo también lloré de emoción".

En otro tramo de la entrevista, Mirtha contó que nunca recibió a ningún integrante de la familia Messi en su tradicional programa, aunque dejó en claro que le gustaría concretarlo. "No, nunca. No, no, no. Lo espero con los brazos abiertos, sería un placer enorme", aseguró.

Finalmente, recordó las palabras que intercambió con Celia durante ese llamado que tuvo lugar apenas finalizado el partido. "Yo decía: 'Celia, te felicito'. Me decía: 'Te amo'. Era inmediatamente después, así que no podíamos mucho hablar. Ella lloraba y yo lloraba de emoción también".