Fin del misterio: los Rolling Stones anuncian la reedición de "Black and Blue"

Además, el Blu-ray permitirá disfrutar de la retransmisión televisiva de la actuación de los Rolling Stones en Les Abattoirs, París, en 1976, así como mezclas con sonido Dolby Atmos tanto del disco de estudio como del show en Earls Court, en el mismo año. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia completa que combina música, imágenes y memorabilia histórica de una de las etapas más icónicas de la banda.

Por su parte, Mick Jagger también generó revuelo días atrás al publicar en su cuenta de Instagram una imagen donde se lo ve tocando la armónica en el estudio, con auriculares puestos e improvisando sobre una base de blues. “Se terminaron las vacaciones... volvemos a la armónica”, escribió el cantante, dejando abierta la incógnita sobre si se trata de un nuevo disco o una posible gira, un rumor que la banda había anticipado el año pasado y que mantiene a los fans expectantes.