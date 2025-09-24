Fin del misterio: los Rolling Stones anuncian la reedición de "Black and Blue"
La legendaria banda británica sorprendió a sus seguidores con un anuncio que despeja semanas de especulaciones. Se trata de la publicación de una reedición de su disco clásico de 1976, disponible a partir del 14 de noviembre.
A comienzos de esta semana, los Rolling Stones encendieron la imaginación de sus fans al publicar un clip protagonizado por la lengua que identifica a la banda, la cual cambiaba de color pasando por celeste, blanco y negro.
Aunque no hubo confirmación oficial, algunos interpretaron la publicación como un posible indicio de un show en Argentina; otros, en cambio, la vincularon directamente con el disco Black and Blue, anticipando lo que finalmente se confirmó en un nuevo posteo del grupo.
La reedición del álbum se presenta en una colección superdeluxe que promete cautivar tanto a coleccionistas como a nuevos oyentes. Estará disponible en formato de caja con 5 LP de vinilo y otra con 4 CD, ambas acompañadas por un disco Blu-ray, un libro de tapa dura y una réplica del póster original de la gira.
El contenido incluye el álbum original remasterizado y sesiones inéditas de estudio que contaron con la participación de Jeff Beck, Harvey Mandel y Billy Preston, nombres clave del rock y el blues de la época.
Además, el Blu-ray permitirá disfrutar de la retransmisión televisiva de la actuación de los Rolling Stones en Les Abattoirs, París, en 1976, así como mezclas con sonido Dolby Atmos tanto del disco de estudio como del show en Earls Court, en el mismo año. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia completa que combina música, imágenes y memorabilia histórica de una de las etapas más icónicas de la banda.
Por su parte, Mick Jagger también generó revuelo días atrás al publicar en su cuenta de Instagram una imagen donde se lo ve tocando la armónica en el estudio, con auriculares puestos e improvisando sobre una base de blues. “Se terminaron las vacaciones... volvemos a la armónica”, escribió el cantante, dejando abierta la incógnita sobre si se trata de un nuevo disco o una posible gira, un rumor que la banda había anticipado el año pasado y que mantiene a los fans expectantes.
