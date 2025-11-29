Final de Temporada se prepara para dar un show increíble: los detalles
La banda le abrirá el show a Stoltz el 3 de diciembre en The Roxy Live, en la Ciudad de Buenos Aires.
Final de Temporada, banda argentina que mezcla emo pop y punk melódico, abrirá la noche tan esperada de la banda Stoltz el próximo miércoles 3 de diciembre en el mítico escenario de The Roxy Live (Niceto Vega 5542, Palermo).
Formada por Cielo Celeste (voz), Fede Guti (guitarra y coros), Agustín Isla (bajo y voces) y Valen Oloriz (batería) en 2025, FDT se inspira en la nostalgia y el ciclo constante de cierre y comienzo de etapas, reflejado en su propio nombre.
El show, presentado por BOOM discos, promete una noche especial, continuando y ya cerrando la presentación de su primer sencillo “Donde las flores florezcan” lanzado este año.
Este último lanzamiento trata sobre una canción de punk melódico y “emo pop” con estética cruda y directa. El track es ideal para playlists como “el under”, lista en donde figuran bandas amigas como Riel, Radical, Reybruja, y otras bandas con las que compartieron escena musical e impronta sonora y visual como Nenagenix, Fin del mundo, Mujer cebra.
Con esta fecha, la banda cierra un año de crecimiento y calienta motores para todo lo que se viene en este próximo 2026.
Stoltz en Buenos Aires: los detalles
Stöltz llega a The Roxy el 3 de diciembre con un set que cruza sus lanzamientos recientes y nuevas canciones pensadas para vivo. El show reúne la faceta más directa del proyecto —guitarras al frente, bases precisas y melodías claras— con el pulso visual que lo viene acompañando en sus videos.
Después de una exitosa etapa como SIAMÉS, Stöltz está listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su trayectoria artística con el lanzamiento de su muy esperado álbum debut en solitario. La actual formación nace de la experiencia de Underdog, la banda previa a SIAMÉS, donde cuatro de sus integrantes compartieron escenario y consolidaron una amistad que se mantiene hasta hoy.
