Final de Temporada se prepara para dar un show increíble: los detalles

Stoltz en Buenos Aires: los detalles

Stöltz llega a The Roxy el 3 de diciembre con un set que cruza sus lanzamientos recientes y nuevas canciones pensadas para vivo. El show reúne la faceta más directa del proyecto —guitarras al frente, bases precisas y melodías claras— con el pulso visual que lo viene acompañando en sus videos.

Después de una exitosa etapa como SIAMÉS, Stöltz está listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su trayectoria artística con el lanzamiento de su muy esperado álbum debut en solitario. La actual formación nace de la experiencia de Underdog, la banda previa a SIAMÉS, donde cuatro de sus integrantes compartieron escenario y consolidaron una amistad que se mantiene hasta hoy.