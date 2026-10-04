Fito Páez paró un recital para cruzar a los de seguridad: "No quiero volver a sentir los 70 en mi país"

En medio del recital de Fito Páez en Mar del Plata, lo que prometía ser una fiesta de música y nostalgia, tuvo un paréntesis de pura tensión. En medio de su presentación, el rosarino decidió parar el show al notar una situación que venía molestándolo desde el escenario: los empleados de seguridad no paraban de pedirle a la multitud que se mantuviera en sus asientos.