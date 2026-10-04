Fito Páez paró un recital para cruzar a los de seguridad: "No quiero volver a sentir los 70 en mi país"
Uno de los referentes del rock nacional interrumpió su presentación en 'La Feliz' indignado por cómo la gente de seguridad trataba al público.
En medio del recital de Fito Páez en Mar del Plata, lo que prometía ser una fiesta de música y nostalgia, tuvo un paréntesis de pura tensión. En medio de su presentación, el rosarino decidió parar el show al notar una situación que venía molestándolo desde el escenario: los empleados de seguridad no paraban de pedirle a la multitud que se mantuviera en sus asientos.
Indignado por la rigidez del operativo, el autor de Circo Beat caminó hacia el frente del escenario y encaró sin filtro a los efectivos encargados del control.
El exabrupto en el micrófono y la reacción de la gente
“Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, soltó el rosarino sin ocultar la bronca. La escena, captada por varios celulares y difundida en redes sociales, provocó una ovación inmediata de las primeras filas.
Lejos de dejar enfriar el reclamo, Páez miró a sus fans y los instó a no acatar las órdenes del personal del lugar: “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”. De acuerdo con el testimonio de algunos presentes, el enojo del cantante llegó al punto de revolear un micrófono contra las tablas del escenario antes de retomar la música.
A pesar del cruce y la sorpresiva interrupción, la situación no pasó a mayores y Fito pudo completar la lista de temas programada con total normalidad.
La postura de Fito frente al poder
El exabrupto no resulta ajeno a la carrera del artista. Desde su irrupción en la escena del rock nacional en la década de 1980, el compositor rosarino ha mantenido una postura explícita sobre la libertad de expresión, la memoria y el rechazo al control policial sobre la cultura joven. Para Páez, la música popular siempre fue un espacio de resistencia colectiva.
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