Habló "Magneto" de X-Men tras la muerte del actor Patrick Stewart y dejó un regalo para los fans de la saga

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McKellen resaltó la destreza con la que Stewart equilibró la fama internacional de franquicias como Star Trek y X-Men con producciones teatrales clásicas en Broadway y el West End de Londres. Asimismo, tuvo palabras de afecto para la esposa de Stewart, Sunny, describiéndola como quien «lo ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas».

Pese a décadas de éxito global, McKellen enfatizó que Stewart nunca perdió el contacto con su tierra natal, señalando que el reconocimiento más valioso para él no fue hollywoodense: "El logro del que se sintió más orgulloso el actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".

El emotivo mensaje concluye con un recordatorio para sus admiradores, mencionando que la actuación de despedida de Patrick Stewart en Avengers: Doomsday aún está por verse, dejando un último regalo para el público que lo admiró a lo largo de décadas.

El posteo completo de Ian McKellen para Patrick Stewart

SIR PATRICK STEWART (1940-2026)

Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Podías escucharlo en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no tienen paciencia con las medias verdades ni con evitar los grandes temas. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar.

Nos conocimos por primera vez como jóvenes y ambiciosos actores en la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no trabajamos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo claro fue unos años más tarde, al encontrármelo en la calle en el centro de Londres cuando me contó sobre una oferta para asumir un papel protagónico en Star Trek. «Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?». Bueno, él asumió el riesgo y, gracias a Dios para todos nosotros, lo hizo; no solo por sus devotos Trekkies, sino también por el público del cine y del teatro, que se maravilló de cómo usó su celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (por supuesto, X-Men) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway.

Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca abandonó sus orígenes: y el logro del que se sintió más orgulloso el actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire.

Su actuación de despedida en "Avengers: Doomsday" aún está por verse.

Ian McKellen

29 de octubre de 2026

Foto: Universidad de Huddersfield