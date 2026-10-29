Habló "Magneto" de X-Men tras la muerte del actor Patrick Stewart y dejó un regalo para los fans de la saga
El reconocido actor Ian McKellen -quien ha interpretado al malvado Magneto en X-Men- no dudó en referirse al fallecimiento de su colega y amigo.
El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse el fallecimiento del aclamado actor británico Sir Patrick Stewart. A las pocas horas de conocerse la noticia, su histórico amigo, colega y compañero de escena, Sir Ian McKellen -conocido por interpretar a Magneto en la saga X-Men-, le dedicó un conmovedor tributo público en el que repasa sus inicios, su inquebrantable vínculo con sus raíces y la valentía que definió su trayectoria personal y profesional.
En su carta, McKellen destacó que, antes que cualquier rol en la pantalla, el origen de Stewart marcó su personalidad a fuego: "Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Podías escucharlo en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía".
El actor recordó los inicios de una amistad que se extendió durante más de medio siglo, desde sus días como jóvenes talentos en la Royal Shakespeare Company, e hizo hincapié en la franqueza que caracterizaba a su amigo: "Los hombres de Yorkshire no tienen paciencia con las medias verdades ni con evitar los grandes temas. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar".
Uno de los pasajes más reveladores de la publicación evoca el momento en que Stewart consideró dar el salto a Estados Unidos, una decisión que terminaría cambiando su carrera para siempre. McKellen rememoró un encuentro casual en las calles de Londres cuando Stewart le contó que le habían ofrecido liderar el elenco de Star Trek: «"Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?"», recordó haberle advertido en aquel momento.
"Bueno, él asumió el riesgo y, gracias a Dios para todos nosotros, lo hizo", añadió McKellen, reconociendo el impacto global que tuvo su trabajo tanto para la comunidad Trekkie como para el público cinematográfico y teatral mundial.
McKellen resaltó la destreza con la que Stewart equilibró la fama internacional de franquicias como Star Trek y X-Men con producciones teatrales clásicas en Broadway y el West End de Londres. Asimismo, tuvo palabras de afecto para la esposa de Stewart, Sunny, describiéndola como quien «lo ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas».
Pese a décadas de éxito global, McKellen enfatizó que Stewart nunca perdió el contacto con su tierra natal, señalando que el reconocimiento más valioso para él no fue hollywoodense: "El logro del que se sintió más orgulloso el actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".
El emotivo mensaje concluye con un recordatorio para sus admiradores, mencionando que la actuación de despedida de Patrick Stewart en Avengers: Doomsday aún está por verse, dejando un último regalo para el público que lo admiró a lo largo de décadas.
El posteo completo de Ian McKellen para Patrick Stewart
SIR PATRICK STEWART (1940-2026)
Antes que nada, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Podías escucharlo en su voz acentuada y en la severa honestidad con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no tienen paciencia con las medias verdades ni con evitar los grandes temas. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar.
Nos conocimos por primera vez como jóvenes y ambiciosos actores en la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no trabajamos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo claro fue unos años más tarde, al encontrármelo en la calle en el centro de Londres cuando me contó sobre una oferta para asumir un papel protagónico en Star Trek. «Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿De verdad quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?». Bueno, él asumió el riesgo y, gracias a Dios para todos nosotros, lo hizo; no solo por sus devotos Trekkies, sino también por el público del cine y del teatro, que se maravilló de cómo usó su celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (por supuesto, X-Men) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway.
Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo ha cuidado en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Pero nunca abandonó sus orígenes: y el logro del que se sintió más orgulloso el actor más respetado y querido de su generación a ambos lados del Atlántico, fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire.
Su actuación de despedida en "Avengers: Doomsday" aún está por verse.
Ian McKellen
29 de octubre de 2026
Foto: Universidad de Huddersfield
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario