Flavio Mendoza visitó a Mirtha Legrand y habló de su situación sentimental: confirmó su nueva relación
El bailarín visitó a la Chiqui y, lejos de ser cauta, Mirtha le preguntó directamente si estaba en pareja. Los detalles que contó en el programa.
El clásico programa de los fines de semana de eltrece dejó un momento de mucha repercusión para el mundo del espectáculo local. Flavio Mendoza reveló de forma sorpresiva su actual situación sentimental durante una charla distendida con la conductora Mirtha Legrand.
La conductora del programa, fiel a su tradicional estilo de indagar de forma directa en la intimidad de sus invitados, interrogó al reconocido productor teatral sobre su presente amoroso. El coreógrafo, tras mostrarse dubitativo por unos breves segundos, optó por confesar la verdad ante las cámaras.
La conversación generó una enorme expectativa entre los comensales presentes en la icónica mesa y el público que seguía la transmisión televisiva del ciclo, marcando uno de los bloques con mayor interés de la emisión dominical.
El creador de espectáculos teatrales se tomó un instante para reflexionar en voz alta frente a la animadora principal del programa de eltrece antes de brindar mayores detalles respecto al estado de su corazón.
“¿Lo digo o no lo digo?”, se planteó el artista de forma interna frente a la consulta de la conductora de si estaba o no en pareja.
Inmediatamente después, el director coreográfico decidió dar una respuesta afirmativa a la pregunta realizada por la emblemática conductora de televisión, confirmando el gran momento personal que se encuentra transitando. “Sí, sí tengo”, dijo rápidamente.
El bailarín profundizó en su relato explicando que la persona en cuestión forma parte de su pasado. El romance original tuvo su génesis hace bastante tiempo en una importante ciudad de Alemania, pero las presiones del entorno complicaron las cosas.
“Lo conocí en Berlín, en una tienda, y él le mandó una foto a la mamá. Tuvimos algo, pero en aquella época, cuando mi parte mediática era muy fuerte, él no estaba preparado para el acoso de la prensa”, relató de manera detallada el productor.
A pesar de las distancias geográficas y del tiempo que permanecieron separados, el invitado a la mesa de Mirtha Legrand comentó que el lazo afectivo con esta persona nunca llegó a romperse de forma definitiva a lo largo de los años.
El artista aclaró que las obligaciones de su agenda profesional lo llevaron a regresar temporalmente a la localidad de origen de su actual novio, una circunstancia clave que les permitió reavivar la llama del vínculo amoroso.
“Después de muchos años, porque nos seguimos hablando, volví a trabajar en un lugar de donde es él y desde ahí estamos creando esta relación que es muy linda”, argumentó con una sonrisa en su rostro.
Hacia el final de la entrevista, el creador artístico dejó en claro cuáles son las razones por las que prefiere no dar a conocer el nombre ni la profesión de su compañero, evitando exponerlo a las cámaras y al ambiente de la farándula. “No voy a dar el nombre porque se muere, pero es un tipo que tiene su trabajo y sus cosas”, concluyó de manera tajante el director teatral sobre el cierre del tema.
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