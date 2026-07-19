Flavio Mendoza visitó a Mirtha Legrand y habló de su situación sentimental: confirmó su nueva relación

Inmediatamente después, el director coreográfico decidió dar una respuesta afirmativa a la pregunta realizada por la emblemática conductora de televisión, confirmando el gran momento personal que se encuentra transitando. “Sí, sí tengo”, dijo rápidamente.

El bailarín profundizó en su relato explicando que la persona en cuestión forma parte de su pasado. El romance original tuvo su génesis hace bastante tiempo en una importante ciudad de Alemania, pero las presiones del entorno complicaron las cosas.

“Lo conocí en Berlín, en una tienda, y él le mandó una foto a la mamá. Tuvimos algo, pero en aquella época, cuando mi parte mediática era muy fuerte, él no estaba preparado para el acoso de la prensa”, relató de manera detallada el productor.

A pesar de las distancias geográficas y del tiempo que permanecieron separados, el invitado a la mesa de Mirtha Legrand comentó que el lazo afectivo con esta persona nunca llegó a romperse de forma definitiva a lo largo de los años.

El artista aclaró que las obligaciones de su agenda profesional lo llevaron a regresar temporalmente a la localidad de origen de su actual novio, una circunstancia clave que les permitió reavivar la llama del vínculo amoroso.

“Después de muchos años, porque nos seguimos hablando, volví a trabajar en un lugar de donde es él y desde ahí estamos creando esta relación que es muy linda”, argumentó con una sonrisa en su rostro.

Hacia el final de la entrevista, el creador artístico dejó en claro cuáles son las razones por las que prefiere no dar a conocer el nombre ni la profesión de su compañero, evitando exponerlo a las cámaras y al ambiente de la farándula. “No voy a dar el nombre porque se muere, pero es un tipo que tiene su trabajo y sus cosas”, concluyó de manera tajante el director teatral sobre el cierre del tema.