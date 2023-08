Flavio Mendoza generó revuelo en redes sociales tras adelantar a quién votará en las PASO

“Me ha ayudado a ayudar y eso es lo más importante. Ayudar al que menos tiene. Horacio quiere un cambio de verdad para todos los argentinos. Necesitamos ese cambio y confío plenamente en él”, afirma el coreógrafo en un video que acompaña el texto.

“Saben muy bien que soy de los tipos y de los artistas que no me meto en política, no quiero que nadie me regale nada porque todo me lo gano trabajando y rompiéndome la espalda todos los días de mi vida, pero sí hay gente que lo necesita y necesitamos una persona como Horacio”, añade en el video.

Pero los tuiteros cuestionaron severamente que, tras afirmar que “no me meto en política”, llamara a votar a Rodríguez Larreta. “Si no te metés en política, borrá esto” y “no digas la gansada de ‘no me quiero meter en política’”, fue el tenor de las reacciones que recibió el bailarín.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fflaviomendoza%2Fstatus%2F1687136754472558593&partner=&hide_thread=false A pocos días de las elecciones y tenemos que creer qué hay personas que pueden cambiar las cosas yo creo en @horaciorlarreta un hombre que conozco de hace muchos años y sé que el quiere una argentina mejor pic.twitter.com/ytEWO6dAOf — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) August 3, 2023

Situación que llevó a Mendoza a publicar otro tuit para defenderse con una extraña “metáfora”: “Siendo una persona pública doy la cara porque creo en la persona, y cuando tenés el culín limpio no temés a nada. Voten a quien crean mejor por ustedes y por quien más lo necesita”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fflaviomendoza%2Fstatus%2F1687155834088800258&partner=&hide_thread=false Siendo una persona pública doy la cara x que creo en la persona , y cuando Tenes el culín limpio no temes a nada ,voten a quien crean mejor . por ustedes y x quien más lo necesita — Flavio Mendoza (@flaviomendoza) August 3, 2023