Por qué Flavio Mendoza está enojado con Villa Carlos Paz

El problema es que hay una ordenanza que fue creada por varios productores teatrales, entre ellos Miguel Pardo, quién dijo que no hay que poner este tipo de eventos porque le quitan gente a los teatros y Mendoza quería traerlo y salió con los tapones de punta, según relató el periodista.

“Mendoza fue contra los productores y las autoridades, dijo que igual lo va a traer, todo lo que me propongo lo hago me dijo a mí y además dijo que no lo dejan hacer esto del circo porque les gana a todos, cuando me lo habiliten voy a tener el mismo éxito y me van a seguir copiando”, agregó Elena.

“Estaba bastante molesto y ofuscado, él fue el que arrancó con el teatro Luxor, a partir de él empiezan a producir los empresarios y a traer figuras, lo que dice él es que no lo dejan poner el circo porque van a tener que invertir más”, sentenció el periodista sobre el tema.

El motivo por el que Flavio Mendoza está enojado con las autoridades de Villa Carlos Paz

