Floppy Tesouro dio detalles del accidente que sufrió en el cumpleaños de Wanda Nara: qué le pasó

Y luego agregó: “Ella fue con el novio que rápidamente la levantó y también me contaron que la ayudó Dani la muerte. Se lastimó la mano y la rodilla”.

Floppy Tesouro se accidentó en el cumpleaños de Wanda Nara: sus declaraciones



“Hola Juan ¿cómo estás? si, es real que me accidenté en el cumpleaños de Wanda. Me caí justo en la puerta de la casa cuando bajé del auto, nos sacamos una foto y me tropecé antes de entrar, un tropezón no es caída”, empezó diciendo Tesoro en una llamada con el periodista en donde dio detalles cómo se encuentra después de la tremenda caída en pleno barrio cerrado de Santa Bárbara.

Y concluyó: “Y luego de eso disfruté del fiestón de Wanda pero si me paso eso y te confirmo la información por la que me preguntaste”.

Floppy Tesouro

El cumpleaños de Wanda Nara fue interrumpido por la policía: qué sucedió

Con una gran cantidad de invitados del medio, Wanda Nara festejó su cumpleañosjunto a L-Gante, sus hijos, su hermana Zaira Nara y su padre, Andrés Nara. Sin embargo, no todo fue perfecto para la empresaria, ya que la policía interrumpió el festejo y ella los desafió.

Si bien la conductora había mostrado en sus storys de Instagram que había invitado a ciertos vecinos a su festejo, lo hizo un día lunes y hubo muchas quejas por parte de otros habitantes del barrio ya que el ruido no los habría dejado descansar.

Según informó Majo Martino en Mañanisima, pasadas las doce y media de la noche, la policía irrumpió en la fiesta de la empresaria para pedirle que la diera por finalizada. Ya que, según contó una vecina en el programa de Pamela David, el horario permitido los días de semana para realizar fiestas es hasta las doce.

Según contó una de las vecinas del country, las advertencias para finalizar las fiestas después de las doce son varias hasta la llegada de la multa, o las multas, por lo que resta saber si la presencia policial en la casa de Wanda Nara fue después de varias advertencias por parte de la seguridad del barrio.

Sin embargo, la mediática decidió darlo todo en su cumpleaños número 38 y continuó con el festejo hasta que se fue el último de sus invitados.