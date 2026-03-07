Alejandro Sanz emocionó a Buenos Aires con su primer show en el Campo Argentino de Polo

Durante más de dos horas de espectáculo, el músico realizó un recorrido por distintos momentos de su extensa trayectoria, acompañado por su banda y sostenido por una conexión permanente con el público. A lo largo del show, Sanz interpretó varias de las canciones más queridas de su repertorio, entre ellas "Desde Cuando", "Capitán Tapón", "Por Bandera", "Bésame" y "A la primera persona", que fueron coreadas por el público desde el inicio.