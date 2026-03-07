Alejandro Sanz emocionó a Buenos Aires con su primer show en el Campo Argentino de Polo
El cantante español ofreció la primera de sus dos presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires con entradas agotadas.
Alejandro Sanz volvió a reencontrarse con el público argentino en una noche cargada de emoción y música. El viernes 6 de marzo, el artista español se presentó en el Campo Argentino de Polo ante miles de fanáticos que colmaron el predio en la primera de sus dos fechas en Buenos Aires, como parte de su gira “¿Y Ahora Qué?”.
Durante más de dos horas de espectáculo, el músico realizó un recorrido por distintos momentos de su extensa trayectoria, acompañado por su banda y sostenido por una conexión permanente con el público. A lo largo del show, Sanz interpretó varias de las canciones más queridas de su repertorio, entre ellas "Desde Cuando", "Capitán Tapón", "Por Bandera", "Bésame" y "A la primera persona", que fueron coreadas por el público desde el inicio.
Uno de los momentos especiales de la noche llegó con la participación de Yami Safdie, invitada por Sanz para cantar juntos “Cuéntame”, la colaboración que comparten. En un guiño al público local, el cantante apareció en escena con un termo y un mate, sumando un detalle bien argentino al encuentro musical.
El setlist también incluyó otras canciones muy queridas por sus seguidores, entre ellas “Mi Soledad y Yo”, “El Vino de Tu Boca”, “Quisiera Ser”, “Hoy No Me Siento Bien”, “Regálame una Silla”, “Amiga Mía” y “Deja que te bese”.
En el tramo final del recital, la emoción se apoderó del público con interpretaciones de clásicos como “¿Y Si Fuera Ella?”, “Lo Ves” y “Corazón Partío”. Antes de despedirse, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a los presentes: “Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de estar esta noche aquí en Buenos Aires y cantarle a toda esta gente”.
El cantante regresará al mismo escenario el 7 de marzo para ofrecer la segunda y última función de su paso por la ciudad.
