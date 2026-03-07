Úrsula Corberó fue captada paseando con su hijo Dante Darín y calificó este momento como "soñado"
Tras dar a luz el pasado 9 de febrero, la actriz fue vista en Barcelona y se mostró sonriente ante las personas que la cruzaron en la vía pública.
Desde que Dante llegó al mundo, Úrsula Corberó no hace más que disfrutar la presencia de su bebé, fruto de su relación con el Chino Darín. De hecho, mientras el actor argentino cumple con sus compromisos profesionales en Argentina, la española se dedica a pasear por las calles de Barcelona, donde es fácilmente captada por sus seguidores.
El medio Resumido se encargó de compartir un video de las últimas horas, donde se ve muy sonriente a Úrsula mientras carga en sus brazos a su bebé. Al ser esperada por la prensa, la joven no tardó en saludar y aseguró que "todo ha ido muy bien, muy soñado todo".
El tierno posteo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: "Antes de ser tres"
El mundo del espectáculo internacional se encuentra de festejo tras confirmarse una de las noticias más esperadas del año: la llegada del primer hijo de la actriz catalana Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín. Tras meses de un perfil sumamente bajo y un manejo hermético de su vida privada, la pareja finalmente le dio la bienvenida a su primogénito en una clínica de la ciudad de Barcelona.
Tras unos días de total desconexión para disfrutar del recién nacido, la pareja decidió romper el silencio digital con una publicación compartida que conmovió a sus millones de seguidores. Se trata de una sesión fotográfica realizada en la etapa final de la gestación, capturando la esencia de su relación antes de este cambio trascendental.
Bajo el título "Antes de ser tres", los actores mostraron una serie de postales artísticas que reflejan la intimidad de la dulce espera, celebrando el inicio de esta nueva etapa vital ahora que Dante ya forma parte de sus vidas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario