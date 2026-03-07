Úrsula Corberó fue captada paseando con su hijo Dante Darín y calificó este momento como "soñado"

El tierno posteo de Úrsula Corberó y el Chino Darín: "Antes de ser tres"

El mundo del espectáculo internacional se encuentra de festejo tras confirmarse una de las noticias más esperadas del año: la llegada del primer hijo de la actriz catalana Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín. Tras meses de un perfil sumamente bajo y un manejo hermético de su vida privada, la pareja finalmente le dio la bienvenida a su primogénito en una clínica de la ciudad de Barcelona.