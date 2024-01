Flor Bertotti agregó cinco funciones más: cómo comprar las entradas y cuándo salen

Después de agotar las primeras cinco funciones, Flor Bertotti anunció cinco más. Y en esta ocasión se llevarán a cabo los días el 16, 22, 23 de octubre, 8 y 9 de noviembre. Las entradas para estos espectáculos salen a la venta el próximo jueves 11 de enero a partir de las 13hs y se podrán adquirir, al igual que la primera vez, por la página oficial del Movistar Arena.

Embed - F L O R B E R T O T T I on Instagram: "Peroooo queeee por favorrrrr!!! No les puedo creer!!! GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!! 5 sold out en unas horas y vamos por más! Movistar arena agárrateeee Jsjsjs Estamos trabajando para sacar más fechas yayaya No puedo creer tantaaaa emoción! Gracias de corazón ♥ Van a ser noches espectaculares y muy emocionantes para mi! Gracias!!! "