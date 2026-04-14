¿Hay amor? La confesión de Lola sobre su vínculo con Manuel tras salir de Gran Hermano: "Era mi lugar seguro"
Tras abandonar la casa más famosa del país, Lola Tomaszeusky visitó el stream con Santiago del Moro y contó qué siente en verdad por Manuel Ibero.
Lola Tomaszeusky se despidió de la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de perder en el mano a mano frente al ex futbolista Brian Sarmiento.
Ya afuera del reality, la joven visitó el stream de Telefe, donde conversó con Santiago del Moro y se refirió al lazo especial que construyó con Manuel Ibero, una cercanía que en redes fue interpretada como un posible romance.
“Me pasó que con Manu conecté mucho que con otras personas ahí adentro y era como mi lugar seguro. Me gustaba estar con él, sus abrazos, me sentía acompañada y no me sentía sola”, expresó la joven que vivió en Bariloche y sueña con ser actriz.
Y sumó: “Cuando sentía que la gente me debilitaba mentalmente diciendo ‘no juega’ y vos no sabés para dónde ir, pero estaba con Manu y me sentía más relajada. Soy muy celosa, por eso también lo celaba a Manu y a las chicas. Yo quería estar abrazada a él porque me sentía segura, era igual de cariñoso que yo”.
“Me faltó hacer estrategias”, admitió sobre su desempeño en el juego. En ese momento, el conductor recordó la reacción de Manuel Ibero al verla salir, y ella explicó: “Lo vi y me partió verlo así. Me pasó que en este versus, a diferencia del primero que tuve, no se me cayó una lágrima. En este dije ‘que sea lo que tenga que ser’. Los vi a Lolo y a Manu así llorando y obviamente quería abrazarlos más. De hecho, siento que les di un abrazo bastante pedorro y no sé cuándo los voy a volver a ver”.
Más adelante, Lola fue clara sobre sus sentimientos y dejó en claro cuál es su situación amorosa: “Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara... lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie”.
El emotivo momento con Manuel tras la eliminación
La salida de Lola Tomaszeuski generó una fuerte reacción en Manuel Ibero, quien no pudo contener la emoción en la despedida final.
En medio de un abrazo cargado de angustia, él le susurró unas palabras que reflejaron el vínculo que construyeron dentro de la casa. Lola intentó tranquilizarlo con un “Tranqui”, mientras que él respondió con un sentido “Te quiero”. Ella replicó “Yo más”, y Manuel insistió: “Te quiero. Te quiero mucho”.
Antes de separarse, la influencer agregó: “Te voy a extrañar. Tranqui”, marcando la cercanía que mantuvieron durante su paso por el programa.
Ya en la puerta, y a punto de abandonar definitivamente la casa, Lola se dirigió al resto de los participantes con un mensaje de despedida: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.
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