¿Hay amor? La confesión de Lola sobre su vínculo con Manuel tras salir de Gran Hermano: "Era mi lugar seguro"

Más adelante, Lola fue clara sobre sus sentimientos y dejó en claro cuál es su situación amorosa: “Siempre pensé en mi novio, hablaba mucho de él y me encantaría seguir con él. Los sentimientos ahí son muy fuertes y no llegué a sentir nada por Manu y no estaría con él. Si mi novio me corta porque me dice que no le gustó un cara... lo que hice con Manu, yo sé que no estaría con él tampoco. Me gusta mi novio, no me gusta nadie”.

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El emotivo momento con Manuel tras la eliminación

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La salida de Lola Tomaszeuski generó una fuerte reacción en Manuel Ibero, quien no pudo contener la emoción en la despedida final.

En medio de un abrazo cargado de angustia, él le susurró unas palabras que reflejaron el vínculo que construyeron dentro de la casa. Lola intentó tranquilizarlo con un “Tranqui”, mientras que él respondió con un sentido “Te quiero”. Ella replicó “Yo más”, y Manuel insistió: “Te quiero. Te quiero mucho”.

Antes de separarse, la influencer agregó: “Te voy a extrañar. Tranqui”, marcando la cercanía que mantuvieron durante su paso por el programa.

Ya en la puerta, y a punto de abandonar definitivamente la casa, Lola se dirigió al resto de los participantes con un mensaje de despedida: “Sigan dándolo todo. Fue un gusto conocerlos a todos. Me llevo esta experiencia en el corazón. Voy a dar todo para volver”.