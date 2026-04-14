Katy Perry fue acusada de abuso sexual por una actriz de Hollywood
Ruby Rose utilizó sus redes sociales para hablar de un hecho de agresión sexual sufrido por parte de la cantante que ocurrió hace 20 años. Los detalles.
La industria del entretenimiento se ve sacudida por una denuncia de extrema gravedad que involucra a dos figuras de relevancia internacional. La actriz y DJ australiana Ruby Rose ha roto el silencio para acusar públicamente a la cantante estadounidense Katy Perry por un presunto episodio de abuso sexual que habría tenido lugar hace dos décadas. Según el relato de Rose, los hechos ocurrieron en la discoteca Spice Market de Melbourne, Australia, cuando ella tenía 20 años.
La revelación surgió de manera inesperada a través de la plataforma Threads, donde Rose reaccionó a un video viral. En medio de un intercambio con usuarios, la actriz detalló la naturaleza del ataque: “Se bajó la ropa interior y me frotó su vagina en la cara”. Ante la incredulidad de algunos seguidores, profundizó en los detalles del traumático momento, describiendo que se encontraba descansando para evitar a la cantante cuando ocurrió la agresión: “se agachó, se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”.
Uno de los puntos más complejos de la denuncia radica en el tiempo transcurrido. Rose explicó que, durante años, procesó el trauma disfrazándolo de humor. “Conté la historia públicamente, pero la convertí en una 'graciosa anécdota de cuando estaba borracha' porque no sabía cómo manejarla de otra manera”, confesó.
La razón principal para no haber acudido a las autoridades en aquel entonces estuvo vinculada a su crecimiento profesional. La actriz admitió que Perry fue una pieza clave para que ella pudiera establecerse en el mercado estadounidense: “Después, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto”. No obstante, tras casi veinte años, la protagonista de Batwoman decidió formalizar la acusación. “Acabo de salir de la comisaría”, confirmó en sus redes sociales, asegurando que el caso ya está en manos de la justicia.
Para cerrar su descargo, reflexionó sobre el proceso de sanación y la dificultad de denunciar a figuras de poder: "Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme”.
Ante la magnitud del escándalo, el equipo de prensa de la intérprete de "Firework" no tardó en emitir una respuesta oficial a través de la revista Rolling Stone. En el comunicado, desmienten de forma absoluta la versión de la australiana y cuestionan su credibilidad apelando a comportamientos previos.
“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, dicta el documento enviado por sus representantes. Además, el equipo legal de Perry fue un paso más allá al señalar que la denunciante tiene un patrón de conducta conflictivo en entornos digitales: “La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.
Con la denuncia radicada en sede policial y un contraataque mediático en marcha, el caso promete convertirse en una de las batallas judiciales más mediáticas de 2026, poniendo una vez más bajo la lupa las dinámicas de poder en Hollywood y el impacto del trauma a largo plazo.
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