Katy Perry fue acusada de abuso sexual por una actriz de Hollywood

katy Perry

Ante la magnitud del escándalo, el equipo de prensa de la intérprete de "Firework" no tardó en emitir una respuesta oficial a través de la revista Rolling Stone. En el comunicado, desmienten de forma absoluta la versión de la australiana y cuestionan su credibilidad apelando a comportamientos previos.

“Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, dicta el documento enviado por sus representantes. Además, el equipo legal de Perry fue un paso más allá al señalar que la denunciante tiene un patrón de conducta conflictivo en entornos digitales: “La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

Con la denuncia radicada en sede policial y un contraataque mediático en marcha, el caso promete convertirse en una de las batallas judiciales más mediáticas de 2026, poniendo una vez más bajo la lupa las dinámicas de poder en Hollywood y el impacto del trauma a largo plazo.